Билосюк заболела ковидом. Первый случай коронавируса в составе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине

Елена Белосюк - одна из главных надежд сборной Украины на медали в Пекине. Фото: Вiathlon.com.ua

Украинская чемпионка Игр-2014 в Сочи Елена Билосюк (Пидгрушна) сдала положительный тест на коронавирус.

Это первый случай Соvid-19 среди украинских олимпийцев. Ведущая украинская биатлонистка рискует не успеть восстановиться к соревнованиям на Олимпиаде.

"Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый положительный тест – Билосюк.

Ее готовили практически целый год. Сегодня ночью была высокая температура, утром получше, но положительный тест.

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Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам.

Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера пошло на сервисмена, затем на физиотерапевта..

Кто будет бежать смешанную эстафету? Те, кто будут здоровы до первого старта. Одна девушка отпала.

Увидим, что будет завтра-послезавтра. Готовимся к первому старту, эстафете, надеемся, что четыре спортсменки будут отрицательными. И сможем потом выбрать. Если останется две, то поставим тех, кто есть", – сказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец в комментарии "Суспільне Спорт".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Напомним, что на самоизоляции находится тренер Украины по биатлону Юрай Санитра, также положительные тесты на ковид сдали два представителя обслуживающего персонала сборной. Положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он сдал уже отрицательный тест, и был освобожден из самоизоляции. Елена Билосюк выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Сочи. Украина одержала победу в эстафете.