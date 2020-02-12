Коронавирус: в Китае отменили Гран-при Формулы-1

Организаторы изучают альтернативные даты для проведения Гран-при в конце 2020 года

Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля в Шанхае, из-за вспышки коронавируса.

Промоутер Гран-при Китая официально попросил отсрочку на время переговоров со спортивной властью страны, сообщает официальный сайт Формулы-1.

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Решение принято "для обеспечения здоровья и безопасности сотрудников, участников чемпионата и болельщиков".

Сейчас организаторы изучают альтернативные даты для проведения Гран-при в конце 2020 года, в случае улучшения ситуация с вирусом.

"Гран-при Китая всегда был очень важной частью календаря Формулы-1, и болельщики всегда невероятные. Мы все надеемся на гонки в Китае в ближайшее время и желаем всем в стране всего наилучшего в это трудное время", - добавили в Формуле-1.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике отменили из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта.