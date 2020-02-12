Гончарук рассказал о рисках эвакуации украинцев из Китая

Правительство ищет возможности для эвакуации украинцев из китайского Уханя - эпицентра коронавируса.
Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук журналистам на брифинге в среду.
"Ситуация с эвакуацией.
Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения. Это главная задача. Там есть тонкости с тем, как ведет себя эта инфекция. Есть понимание, опыт других стран, каким образом организуется эвакуация. Мы ее изучаем.
Как только будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины, буквально мгновенно проведем все действия. Этот вопрос дней. Самолет готов. Готовится схема размещения.
Технических моментов очень много: как ограничить этих людей юридически; они сюда прилетят, у них есть определенные права; каким образом организовать обслуживание.
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Нужно обеспечить питание, нормальное пребывание и так далее. Есть много организационных моментов, которые сейчас отрабатываются", - сказал премьер.
"Есть несколько вариантов. Определяемся с тем, какой является лучшим. Как только на 110% будем уверены, что инфекция не распространится, сразу проведем эвакуацию", - добавил Гончарук.
Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, в эвакуации из Уханя откажут, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
Согласие на карантин дал 51 человек. Среди них — один ребенок.
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