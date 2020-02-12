Коронавирус бушует на Diamond Princess: количество больных резко увеличилось

На борту лайнера обнаружили 39 новых случаев заражения. Фото: Reuters

На круизном лайнере Diamond Princess количество зараженных коронавирусом достигло 175 человек - обнаружили 39 новых случаев заражения.

Больные среди пассажиров, членов экипажа и медработников. Четыре человека среди госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, сообщает Japan Times.

Корабль до сих пор находится на карантине в порту японского города Йокогама, на его борту 25 украинцев. Все они - члены экипажа. Ранее в двух из них диагностировали коронавирус.

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В Японии ранее подтвердили 161 случай заражения коронавирусом. Из этого числа 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором до момента его прибытия в Йокогамы находились 3700 человек. Карантин судна должен продолжаться до 19 февраля. После этого люди смогут его покинуть.