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воскресенье, 09 февраля 2020 17:20

Назвали срок пикового распространения китайского коронавируса

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Назвали срок пикового распространения китайского коронавируса
Коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля Фото: ЕРА

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней определили пиковый период вспышки коронавируса в Китае.

Ученые разработали математическую модель распространения вируса на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, сообщает Bloomberg.

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"Ситуация достаточно неопределенная, поэтому точную дату назвать сложно. Но, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - говорит один из авторов модели Адам Кухарский.

Сейчас в мире заболели 3,7 тыс. человек. Эксперты считают, что цифры сильно занижены, поскольку коронавирус, вызвавший болезнь в легкой форме, удалось определить далеко не у всех.

Жертвами Уханська коронавируса в Китае стали более 800 человек.

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09
февраля

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