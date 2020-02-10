"Верхушка айсберга": глава ВОЗ сделал заявление по коронавирусу

По словам Гебреесуса, всем странам следует подготовиться к появлению в них коронавируса. ФОТО: acritica.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что количество больных коронавирусом 2019nCoV за пределами Китая может возрасти.

Написал об этом на официальной странице в Twitter.

"Было несколько случаев распространения 2019nCoV от людей, которые не посещали Китай. Это может указывать на более масштабное распространение в других странах. Словом, видеть мы можем только верхушку айсберга", — отметил он.

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Гебреесус призвал все страны подготовиться к появлению коронавируса на их территории и принять меры по противодействию его распространению.

"Распространение за пределами Китая пока происходит медленными темпами, однако может ускориться. Нашей целью остается и сдерживать его и дальше", — подчеркнул глава ВОЗ.

По состоянию на 10 февраля, коронавирусом в Китае заразились более 40 тыс. человек. В 908 случаях зафиксировано смертельный исход. На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 — в Гонконге, 10 — Макао, 18 — на Тайване.