"Верхушка айсберга": глава ВОЗ сделал заявление по коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что количество больных коронавирусом 2019nCoV за пределами Китая может возрасти.
Написал об этом на официальной странице в Twitter.
"Было несколько случаев распространения 2019nCoV от людей, которые не посещали Китай. Это может указывать на более масштабное распространение в других странах. Словом, видеть мы можем только верхушку айсберга", — отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прибудут средства для тестирования на коронавирус
Гебреесус призвал все страны подготовиться к появлению коронавируса на их территории и принять меры по противодействию его распространению.
"Распространение за пределами Китая пока происходит медленными темпами, однако может ускориться. Нашей целью остается и сдерживать его и дальше", — подчеркнул глава ВОЗ.
По состоянию на 10 февраля, коронавирусом в Китае заразились более 40 тыс. человек. В 908 случаях зафиксировано смертельный исход. На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 — в Гонконге, 10 — Макао, 18 — на Тайване.
Комментарии