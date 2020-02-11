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вторник, 11 февраля 2020 13:50

Распространение коронавируса: профессор озвучил шокирующий уровень угрозы

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Распространение коронавируса: профессор озвучил шокирующий уровень угрозы
Один инфицированный человек передает вирус 2,5 другим. Фото: Reuters

Если распространение коронавируса не остановить, он может поразить до 80% населения Земли.

Об этом сказал один из мировых экспертов по эпидемий коронавируса, профессор Университета Гонконга Габриэль Люнг, пишет The Guardian.

Эксперты сходятся на том, что один инфицированный человек передает вирус 2,5 другим. Поэтому "уровень атаки" достигает 60-80%. Главная задача - выяснить размер и форму айсберга, отметил профессор.

"60% мирового населения - чрезвычайно большое количество", - отметил Люнг. Даже если общий уровень смертности составляет лишь 1%, количество погибших будет массовым.

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Он предположил, что заражение может идти волнами, инфицированных может быть меньше 60%, летальность вируса может снизиться.

"Но как долго вы можете закрывать школы? Как долго вы можете изолировать целый город? Как долго вы можете держать людей подальше от торговых центров? И если вы снимете эти [ограничения], то все вернется и снова активизируется? Это очень реальные вопросы" - сказал Люнг.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, говоря о распространении коронавируса, сказал, что "мы видим только верхушку айсберга". Он призвал все страны подготовиться к появлению коронавируса на их территории и принять меры по противодействию его распространению.

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11
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