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четверг, 27 января 2022 15:20

Фьюри обозвал Джошуа "психом" и заявил, что предлагал Энтони $90 млн за отказ от боя с Усиком

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Фьюри обозвал Джошуа &quot;психом&quot; и заявил, что предлагал Энтони $90 млн за отказ от боя с Усиком
Тайсон Фьюри. Фото: twitter.com/tyson_fury

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пытался сорвать бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа.

Как сообщил сам британский спортсмен, команда его соотечественника отказалась от $90 млн.

"Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые худшие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли $90 млн! Психи!" - сказал Фьюри.

Также Тайсон обозвал их обидными бранными словами.

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Британец не уточнил детали, однако, скорее всего, он предложил соответствующую сумму команде Джошуа, чтобы те отказались от второго поединка с Усиком. В таком случае Фьюри сам бы мог встретиться с Александром.

Тайсон опубликовал в своем Twitter еще одно видео, где призвал соперников ответить ему, кто готов драться.

"Диллиан Уайт собирается драться со мной? Энтони Джошуа собирается отойти в сторону? Дайте мне знать, потому что мне надоело смотреть на этих бомжей", - заявил боксер.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Поединок запланирован на первую половину этого года. Александр Усик примерно в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе в сентябре 2021-го после победы над Джошуа в Лондоне.

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