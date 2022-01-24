Возьмет деньги. Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа готов подождать с реваншем с украинским обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Джошуа готов взять отступные в размере €18 млн. и отказаться от немедленного реванша с Усиком в пользу Тайсона Фьюри, сообщает The Telegraph.

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Источник утверждает, что мегафайт за звание абсолютного чемпиона может состояться на Ближнем Востоке. При этом ожидается, что Джошуа первым получит возможность встретиться с победителем поединка Усик – Фьюри.

С другой стороны, Фьюри нужно договориться с Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на его титул. Команды бойцов никак не могут провести промоутерские торги, которые позволили бы прояснить ситуацию вокруг их возможного боя.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.