Возьмет деньги. Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком

 
Ексклюзивы
1/5
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 198
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 5463
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 2538
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1584
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
12 Просмотров: 8145
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 657
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1521
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 675
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1701
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 11574
Фото
Все фото
5
6
5
4
5
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Видео
Все видео
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1296
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 684
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5931
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2169
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5094
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
1 Просмотров: 486
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
понедельник, 24 января 2022 09:23

Возьмет деньги. Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком

  Комментировать
Возьмет деньги. Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа готов подождать с реваншем с украинским обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Джошуа готов взять отступные в размере €18 млн. и отказаться от немедленного реванша с Усиком в пользу Тайсона Фьюри, сообщает The Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джошуа рискует перед реваншем с Усиком" - промоутер

Источник утверждает, что мегафайт за звание абсолютного чемпиона может состояться на Ближнем Востоке. При этом ожидается, что Джошуа первым получит возможность встретиться с победителем поединка Усик – Фьюри.

С другой стороны, Фьюри нужно договориться с Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на его титул. Команды бойцов никак не могут провести промоутерские торги, которые позволили бы прояснить ситуацию вокруг их возможного боя.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения
Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения Просмотров: 540
"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге
"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге Просмотров: 441
Осталась верна Украине. Свитолина назвала страны, предлагавшие ей гражданство
Осталась верна Украине. Свитолина назвала страны, предлагавшие ей гражданство Просмотров: 540
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 12690
Сейчас вы читаете новость «Возьмет деньги. Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 61739
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 19782
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 3 Просмотров: 11853
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 12 Просмотров: 8154
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 1 Просмотров: 7236
Спорт
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
 Просмотров: 45
Дуэт Костюк – Ястремская проиграл в третьем круге Australian Open
Дуэт Костюк – Ястремская проиграл в третьем круге Australian Open Просмотров: 36
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
 Просмотров: 72
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
 Просмотров: 288
Ракицкий покинет российский "Зенит"
Ракицкий покинет российский "Зенит" 1 Просмотров: 3177
Больше всего комментируют
12
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
4
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
3
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
Голосов: 439
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть