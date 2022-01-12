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среда, 12 января 2022 08:44

Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко

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Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Василий Ломаченко еще не определился со следующим соперником. Фото: Тwitter.com/ESPNRingside

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос готов провести бой против украинца Василия Ломаченко.

Австралийский боксер ждет в Австралии Ломаченко или американца Дэйвина Хейни.

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"Жду, что бой состоится в мае в Австралии. На большом стадионе в Мельбурне или Сиднее мы сейчас ведем переговоры.

Я бы не отказался от боя с Хейни, потому что у него титул WBC. И мне нравится идея боя с Ломаченко. Я точно знаю, что Ломаченко и Хейни готовы к бою в Австралии.

Это первое условие, и они оба согласны приехать сюда", - сказал Камбосос в комментарии Boxingnews 24.

Джордж Касбосос в конце 2021 победил решением судей американца Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.

В последнем поединке, состоявшемся 12 декабря 2021 года, Ломаченко победил гонца Ричарда Комми единогласным решением судей. Ломаченко потерял три чемпионских объяснения осенью 2020-го, когда проиграл американцу Теофимо Лопесу.

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