Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения

Василий Ломаченко философски поразмышлял о своих поражениях в боксерском ринге.
Соответствующий пост украинский боксер опубликовал в своем Instagram.
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"Жизнь не заканчивается в момент проигрыша в спорте, или когда ты не побеждаешь в боксерском поединке. Это не повод опускать руки, это всего лишь новый этап в твоей жизни.
Если ты проиграл, тебе нужно снова попытаться победить и добиться своей цели", - написал Ломаченко.
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Василий Ломаченко был чемпионом в трех весовых категориях.
Украинец утратил свои пояса в 2020 году после поражения от Теофимо Лопеса.
В крайнем поединке в декабре Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.
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