Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения

Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко философски поразмышлял о своих поражениях в боксерском ринге.

Соответствующий пост украинский боксер опубликовал в своем Instagram.

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"Жизнь не заканчивается в момент проигрыша в спорте, или когда ты не побеждаешь в боксерском поединке. Это не повод опускать руки, это всего лишь новый этап в твоей жизни.

Если ты проиграл, тебе нужно снова попытаться победить и добиться своей цели", - написал Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Василий Ломаченко был чемпионом в трех весовых категориях. Украинец утратил свои пояса в 2020 году после поражения от Теофимо Лопеса. В крайнем поединке в декабре Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.