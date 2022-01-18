Ломаченко принял вызов абсолютного чемпиона мира по боксу

Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: Тoprank.com

Украинский боксер Василий Ломаченко готов провести бой против абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камсососа в Астралии.

Камбасос хочет провести первую защиту титула у себя на родине и пригласил потенциальных соперников в Австралию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Унижение для Ломаченко. Американский чемпион отказал украинцу

"Мы говорим с командой Камбососа о том, чтобы Ломаченко отправился в Австралию и готов это сделать. Это был огромный поединок в Австралии.

Но у нас есть проблема с коронавирусом, которую нужно решить. Я думаю, мы можем это сделать. Бой с Камбососом в Австралии – мой главный выбор для Ломы. Он готов это сделать", – сказал промоутер украинца Боб Арум в комментарии Boxing Scene.

В ноябре прошлого года Камбосос сенсационно победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBA, IBF и WBO, а также франчайзингового пояса WBC. Ломаченко провел последний бой в декабре 2021 года и единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира Ричарда Комми. Помимо варианта боя с украинцем Камбосос также рассматривает возможность проведения боя с Дэвином Хейни, регулярным чемпионом WBC в легком весе.