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среда, 12 января 2022 10:30

Унижение для Ломаченко. Американский чемпион отказал украинцу

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Унижение для Ломаченко. Американский чемпион отказал украинцу
Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: Тoprank.com

Чемпион WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон не хочет сразиться с украинцем Василием Ломаченко.

По мнению американского боксера, Ломаченко ему не ровня.

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"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он уступал дважды?"

Сколько раз мы видели, как проигрывал Вальдес? Мы никогда раньше не наблюдали его поражение. Он показал великолепное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта раньше никогда не побеждали.

Мы видели Ломаченко на ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным.

Вальдес никогда не проигрывал, я тоже. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего", – цитирует Стивенсона Boxing Insider.

В последнем поединке, состоявшемся 12 декабря 2021 года, Ломаченко победил гонца Ричарда Комми единогласным решением судей. Ломаченко потерял три чемпионских объяснения осенью 2020-го, когда проиграл американцу Теофимо Лопесу.

Шакур Стивенсон провел 16 поединков на профессиональном ринге и одержал 16 побед. Восемь из них досрочно.

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Дата
12
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