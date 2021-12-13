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понедельник, 13 декабря 2021 10:34

Комми поехал в больницу после боя с Ломаченко

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Комми поехал в больницу после боя с Ломаченко
Ричард Комми проиграл единогласным решение судей. Фото: Вoxingscene.com

Ганский боксер Ричард Комми был вынужден отправиться в больницу после поражения от украинского бойца Василия Ломаченко

По словам членов команды Комми, он поехал в больницу на медицинское обследование в качестве меры предосторожности, чтобы проверить, не получил ли он серьезных травм после поражения, сообщает журналист Дан Рафаэль в Twitter.

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Ломаченко отправил Комми в тяжелый нокдаун в седьмом раунде поединка. Но ганец сумел возобновиться и завершить бой.

Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей. Ломаченко одержал 16 победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение за 30 побед и 27 нокаутов. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

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13
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