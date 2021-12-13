Комми поехал в больницу после боя с Ломаченко

Ричард Комми проиграл единогласным решение судей. Фото: Вoxingscene.com

Ганский боксер Ричард Комми был вынужден отправиться в больницу после поражения от украинского бойца Василия Ломаченко

По словам членов команды Комми, он поехал в больницу на медицинское обследование в качестве меры предосторожности, чтобы проверить, не получил ли он серьезных травм после поражения, сообщает журналист Дан Рафаэль в Twitter.

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Ломаченко отправил Комми в тяжелый нокдаун в седьмом раунде поединка. Но ганец сумел возобновиться и завершить бой.

Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей. Ломаченко одержал 16 победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение за 30 побед и 27 нокаутов. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом. Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.