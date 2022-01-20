Американский боксер хочет сорвать бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Василий Ломаченко остался без единого чемпионского пояса. Фото: Тwitter.com/trboxing

Американский боксер Дэвин Хейни хочет сорвать поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом и украинцем Василием Ломаченко.

По словам американца, у Ломаченко уже был шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, когда проиграл Теофимо Лопесу. Теперь Хейни хочет попытаться получить титул.

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Ранее промоутер украинца Боб Арум заявил, что Ломаченко более узнаваем не только в Австралии, но и вообще во всем мире, а о Хейне никто не знает.

"Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс", – написал Хейни в своем Twitter.

В ноябре 2021 года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми. На бой против Камбососа претендуют Ломаченко, Джервонта Дэвис и Хейни. Поединок должен пройти в Австралии в первой половине 2022 года.