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вторник, 18 января 2022 22:02

"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие

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В понедельник, 17 января, украинский боксер Александр Усик отметил свое 35-летие.

Спортсмен в соцсетях показал, как отмечал этот день.

"Команда LomUs поздравляет Александра Усика с днем ​​рождения. Мы уверены, что Александру по силам достичь самых амбициозных целей. Желаем удачи и здоровья нашему чемпиону", - сообщается на странице совместной команды Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

"35 гуляем один раз", - также добавляется в следующем обращении к Александру.

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Сам Усик пребывал в отличном настроении и много танцевал. Праздничный торт ему вынесли под трек Dj ProBass и Hardi "Доброго вечора, ми з України".

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Публикация от LomUs (@lomus_official)

Также в подарок Александр Усик получил огромные боксерские перчатки.

Автор: instagram.com/lomus_official
  Александр Усик
Александр Усик

Александр Усик родился в 1987 году в Симферополе. Сначала занимался футболом в академии "Таврии", однако впоследствии выбрал бокс.

Спортсмен выигрывал чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры.

На профи-ринге не потерпел ни одного поражения. В настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF. Эти титулы он заполучил после победы над Энтони Джошуа.

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Дата
18
января

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