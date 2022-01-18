"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие

В понедельник, 17 января, украинский боксер Александр Усик отметил свое 35-летие.
Спортсмен в соцсетях показал, как отмечал этот день.
"Команда LomUs поздравляет Александра Усика с днем рождения. Мы уверены, что Александру по силам достичь самых амбициозных целей. Желаем удачи и здоровья нашему чемпиону", - сообщается на странице совместной команды Усика и Василия Ломаченко в Instagram.
"35 гуляем один раз", - также добавляется в следующем обращении к Александру.
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Сам Усик пребывал в отличном настроении и много танцевал. Праздничный торт ему вынесли под трек Dj ProBass и Hardi "Доброго вечора, ми з України".
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Также в подарок Александр Усик получил огромные боксерские перчатки.
Александр Усик родился в 1987 году в Симферополе. Сначала занимался футболом в академии "Таврии", однако впоследствии выбрал бокс.
Спортсмен выигрывал чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры.
На профи-ринге не потерпел ни одного поражения. В настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF. Эти титулы он заполучил после победы над Энтони Джошуа.
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