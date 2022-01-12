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среда, 12 января 2022 11:37

Осталась верна Украине. Свитолина назвала страны, предлагавшие ей гражданство

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Осталась верна Украине. Свитолина назвала страны, предлагавшие ей гражданство
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

У первой ракетки Украины 27-летней Элины Свитолиной были предложения выступать за Австралию, Казахстан, Израиль и Англию.

Но не захотела менять паспорт и продолжила выступать за Украину.

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"Когда начинала юниорскую карьеру в 10 лет, то тренировалась в Израиле. И уже тогда были предложения по смене гражданства. Были и другие предложения уже сейчас. Какие страны? Австралия, Казахстан, Англия. В детстве мне было интересно, почему предлагали. Но тогда родители объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже за деньги. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что представлю Украину", - сказала Элина в интервью Дмитрию Гордону.

Свитолина неудачно начала новый сезон. В первом матче года проиграла россиянке Анастасии Гасановой, а на турнире в Аделаиде уступила американке Мэдисон Киз. Следующим турниром для украинки будет Открытый чемпионат Австралии по теннису.

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