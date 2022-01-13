"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 2961
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 711
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2241
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3339
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1593
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3006
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32004
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Стоил €50 млн. Как играет потенциальный новичок "Шахтера"
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 441
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 495
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 621
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 11:46

"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге

  Комментировать
&quot;Держи себя в руках!&quot; - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге
Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко вступился за нынешнего чемпиона украинца Александра Усика.

Ранее чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал Усика "маленьким, напичканным стероидами человеком из среднего веса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик проиграл дочери в шахматы

"Ты живешь в доме из стекла, и кому-то следует забрать у тебя камни. Не так давно перед нашим поединком у тебя был положительный результат на допинг. Кто угодно может погуглить об этом. Держи себя в руках!" - написал Кличко в Twitter.

Так Владимир намекнул на то, что человек не должен критиковать других, если сам совершал нечестные поступки.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок назначен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

Если Усик и Фьюри победят, то вероятно, что следующий бой они проведут между собой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 Просмотров: 19063
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 16092
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 13401
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 2 Просмотров: 12681
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10080
Спорт
Задачи выиграть Серию A нет. Малиновский - о перспективах "Аталанты"
Задачи выиграть Серию A нет. Малиновский - о перспективах "Аталанты"
Украинский футболист "Ювентуса" рассказал, как играл с сыном Роналду и видел Криштиану
Украинский футболист "Ювентуса" рассказал, как играл с сыном Роналду и видел Криштиану Просмотров: 153
Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Australian Open
Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Australian Open Просмотров: 108
Луческу не прибыл на первую тренировку "Динамо" в новом году
Луческу не прибыл на первую тренировку "Динамо" в новом году Просмотров: 495
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
Выиграли на последних секундах матча. Определили победителя Суперкубка Италии
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Как купить квартиру в Киеве
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
4
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
3
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
2
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
Голосов: 305
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть