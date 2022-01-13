"Держи себя в руках!" - Кличко закрыл рот Фьюри, припомнив ему о допинге

Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко вступился за нынешнего чемпиона украинца Александра Усика.

Ранее чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал Усика "маленьким, напичканным стероидами человеком из среднего веса".

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"Ты живешь в доме из стекла, и кому-то следует забрать у тебя камни. Не так давно перед нашим поединком у тебя был положительный результат на допинг. Кто угодно может погуглить об этом. Держи себя в руках!" - написал Кличко в Twitter.

Так Владимир намекнул на то, что человек не должен критиковать других, если сам совершал нечестные поступки.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок назначен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. Если Усик и Фьюри победят, то вероятно, что следующий бой они проведут между собой.