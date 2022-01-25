Боя с Фьюри не будет. Джошуа подтвердил реванш с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил проведение реванша с украинцем Александром Усиком.

Джошуа опроверг информацию о том, что он может позволить Усику и Тайсону Фьюри провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутеры Усика ведут переговоры о бое с Фьюри

"Я слышу, как люди говорят: 'Эй-Джей согласен на 15 миллионов фунтов (около €18 млн -Gazeta.ua), чтобы уйти в сторону'. Начнём с того, что я не давал ни одного интервью. Откуда у этого человека такая информация? Я не подписывал никаких контрактов и даже не видел его.

Я человек, который сам контролирует свою судьбу и занимается своим делом. Я умный человек, и я принимаю взвешенные решения на каждом этапе пути. Не слушайте ложь из сомнительных источников. Правдой будет только то, что я сам вам сообщу", – сказал Джошуа в комментарии talkSPORT.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.