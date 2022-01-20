Джошуа требует от Усика $20 млн

Британский боксер 32-летний Энтони Джошуа готов уступить Тайсону Фьюри сражение против Александра Усика, но требует за это серьезную финансовую компенсацию.
Украинскому боксеру нужно будет заплатить $20 млн. за отказ Джошуа от реванша, сообщает Daily Star.
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Также Джошуа хочет прописать в соглашении пункт, который позволит ему провести обязательный бой против победителя поединка Усик – Фьюри.
Усик и Фьюри обладают разными чемпионскими поясами в супертяжелом весе. Их поединок мог бы определить абсолютного чемпиона мира.
Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.
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