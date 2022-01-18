Пострадал из-за политической позиции. Усик пожаловался, что в Украине ему не предлагают рекламные контракты

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира в супертяжелом весе 35-летний Александр Уски пожаловался, что из-за политического хейта не получает рекламные контракты в Украине.

Усик готов нести финансовые потери из-за своих политических взглядов.

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"Ситуация такова, что с хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов".

Компании отказались, мол: "Ты там политически выражался". Я говорю: "Где? Покажите". – "Ну вот на тебя там говорят". – "Ну так говорят или я говорю?" – "Ну вот у нашей компании позиция вот такая. Мы хотели, но дали назад". – "Ну ок".

Многие деньги я потерял за свою позицию – я не жалею об этом.

Деньги – это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно заполнить", – сказал Усик в интервью Маше Ефросининой.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.