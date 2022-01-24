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понедельник, 24 января 2022 12:23

Промоутеры Усика ведут переговоры о бое с Фьюри

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Промоутеры Усика ведут переговоры о бое с Фьюри
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик может провести бой против британца Тайсона Фюри за звание абослютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк подтвердил информацию о том, что команда ведет переговоры с чемпионом WBC Фьюри, пишет Tribuna.com.

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"Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они продолжаются еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов на этот счет. Так что никакой конкретики дать не могу. Но да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.

У нас есть обязательства перед командой Джошуа относительно реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing.

Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Фьюри. Если мы не сможем добиться компромисса на этот счет, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – сказал Красюк.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.
В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.

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