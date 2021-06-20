Австрия боится повторить с Украиной результат своего самого позорного матча

В Австрии не хотели бы повторения позора 39-летней давности. Фото: APA / Hochmuth

Президент австрийского футбольного союза (АФС) Лео Виндтнер рассказал о том, что сборная Австрии не будет стараться сыграть вничью с Украиной, несмотря на то, что такой результат на 99% выведет оба команды в плей-офф. Виндтнер уверяет, что Австрия будет играть на победу, чтобы избежать повторения "Хихонского позора".

Так называют скандальный матч между ФРГ и Австрией в 1982 году, который состоялся в испанском городе Хихон. Тогда матчи последнего тура в одной группе могли проводиться в разные дни и это давало повод для манипуляций. Немцы забили гол на 10-й минуте, а оставшееся время команды не стремились идти в атаку, так как такой результат устраивал и ФРГ, и Австрию. В Германии и Австрии этот матч называется презрительно "Хихонский пакт о ненападении" или "Хихонский позор".

После этого поединка ФИФА постановила проводить матчи последнего тура на групповых этапах в одно и то же время, чтобы избежать любых договорённостей. Сейчас в Австрии активно обсуждается ситуация, которая сложилась в группе С. Дело в том, что в случае ничейного результата Украина остаётся на втором месте и выходит в плей-офф. Австрия на 99% также выходит в 1/8 и вполне возможно, что получит более слабого соперника, чем Украина. В случае поражения любая из команд рискует остаться без плей-офф. Австрийцы боятся, что команды договорятся заранее и сыграют вничью, которая устраивает обе стороны.

- Ни о каком повторении "Хихонского позора" не может быть и речи, мы не хотим так действовать в матче с Украиной, - рассказывает Виндтнер в интервью Der Standard. Я не думаю, что мы сможем изначально играть на ничью, зная, что люди потом будут думать про нашу сборную и страну в целом. Это было бы неправильно во всех отношениях.

Лучше всего даже не говорить о том, что нас устраивает ничья. Матч в Хихоне – это история. Никто не хочет повторения, это был бы позор для нас.

Мы уважаем украинцев. Это сильная сборная, которая доказала в матче с Нидерландами (2:3), что их стоит опасаться. У них отличные игроки и хорошие результаты. Из восьми игр этого года украинцы проиграли только одну - голландцам. С другой стороны, австрийцы в 2021 году выиграли всего дважды в семи играх. Украина обыгрывала Португалию, обойдя их в отборочном раунде - это доказывает, что команда Андрея Шевченко - фаворит матча. Обыграть украинцев – очень сложная задача, но мы должны постараться это сделать. Мы можем играть с Украиной на равных, но чтобы сыграть хотя бы вничью, мы должны отыграть на 100% и не допускать ошибок. Чтобы выиграть у Украины, мы должны прыгнуть выше головы.

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Матч Украина – Австрия состоится 21 июня в 19:00. Обе команды имеют по 3 очка. Победитель, скорее всего, сыграет против сборной Италии. В случае ничьи с Италией сыграет Украина.