Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola

Ярмоленко отреагировал на поступки троих футболистов. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко на пресс-конференции поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola и Heineken.

Инцидент произошел после матча с Северной Македонией.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, как Роналду убрал бутылки Coca-Cola, а я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал он с улыбкой.

Так Ярмоленко отреагировал на поступки футболистов Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли, которые отодвигали эти бутылки.

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Жест форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обвалил стоимость акций компании Coca-Cola. Инцидент произошел перед матчем первого тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии. Однако экономист Сергей Фурса считает, что акциии обвалил не в Роналду, а выплата дивидендов. "В этот же день, 14 июня, в Coca-Cola был день выплаты дивидендов. Соответственно, накануне в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14 июня бумаги торговались без них ", - пишет Фурса.