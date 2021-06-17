Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года

Граждане собрались 14 июня на акцию протеста против попыток "Слуги народа" отменить переход на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов Фото: Дмитро Хилюк, УНІАН

16 июля 2021 года должна заработать норма языкового закона, обязывающая украинские телеканалы демонстрировать фильмы и сериалы на государственном языке. В Верховной Раде захотели отложить действие этой нормы на неопределенный срок из-за карантина. В повестку дня парламента внесли законопроекты 5554 и 5554-1. За них проголосовали 227 депутатов.

Перед тем, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил с помощью законопроекта №4107 вывести из-под действия языкового закона все, что касается языка на телевидении. А образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 12 членов фракции "Слуга народа" и депутата от партии "За будущее" Сергея Минько №3717, которым снова хотят разрешить иностранцам учиться на русском языке в учреждениях вузах. Говорят о трудностях в работе со студентами без русского языка.

Ответить на вопрос Gazeta.ua относительно этим инициатив согласился соавтор языкового закона Сергей Оснач.

С появлением информации о рассмотрении комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекта об отмене обязательности украинского языка в фильмах, Никита Потураев опроверг ее. Якобы должны были рассмотреть только правки "по противодействию российской информационной агрессии, о более действенном запрете российских актеров и певцов и усиления ответственности за речь унижения и дискриминации"

Слова Потураева о том, что вмешательство в языковой вопрос не планировалось, а поправки являются защитой информационного пространства от россиян - полная неправда. Сейчас становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года. Поправки Потураева к законопроекту №4107 опубликованы и все могут с ними ознакомиться и проанализировать. С их помощью хотят осуществить грубый реванш и вернуть телевидение к правилами игры, которые существовали до принятия языкового закона. Телеканалы полностью выводятся из-под действия закона о языке и будут регулироваться законом о телевидении и радиовещании и другими законами, которые не защищают украинский язык. По поправкам Потураева телеканалы освобождаются от требований языкового закона не только о показе фильмов на украинском, но и о рекламе и предвыборной агитации на украинском языке. Регулирование телеканалов относительно показа фильмов с запрещенными артистами путинцами в поправках Потураева подводится под критерии закона о кинематографии, а те критерии значительно слабее, потому что дыру в законе о кинематографии для "любимых" советских артистов путинцев сделали специально еще раньше. Так на экраны вернутся советские фильмы с артистами, которые открыто поддержали агрессию против Украины.

Для чего это делается?

Очевидно политик отстаивает интересы своего руководства и пророссийского телевизионного лобби. Несмотря на войну, телеиндустрия в Украине продолжает производить русскоязычные фильмы и сериалы для России. В частности, о "героических" русских "правоохранителях", силовиках, работниках органов. Их показывают в Украине в почти неизмененном виде, иногда замылив государственную символику РФ. Считают, что нашего зрителя все это должно устраивать. Эти фильмы и сериалы способствуют русификации и пропагандируют "русский мир" и соответствующие "ценности", Зритель, который их видит, считает, что речь идет либо о самой России, или же о какой денационализированной стране, которая находится под ее колониальным влиянием. Или об "общей" стране, в который живет некий "общий народ", что говорит по-русски. Эта ситуация неприемлема и позорная. Она оскорбляет чувства многих украинских граждан, которые потерпели бедствий от российской агрессии. Но здесь речь идет о миллионных прибылях, поэтому многие украинские телеканалы и продакшены работают на российский рынок. Например, "95 квартал" не так давно продал России несколько фильмов - "Папик", "Слуга народа", а канал 2 + 2 продал сериал "Звонарь" телеканалу вооруженных сил РФ "Звезда". Это не единичные случаи, а системная бизнес-деятельность.

За украинское не хотят браться только из-за уменьшения доходов?

Нет желания. Индустрия не хочет даже переводить свой контент для Украины на украинский язык, не хочет тратиться. Хотя перевод и не дорого стоит. Делают вид, что Украины и языка не существует, а есть общее русскоязычное пространство. Ранее убеждали, что нет украинских фильмов и песен. Рассказывали, что дублирование на украинском фильмов для кинотеатров уничтожит бизнес. Когда ввели квоты, оказалось что песни есть и люди их охотно слушают. Когда начали финансировать украинские фильмы, оказалось, что люди их охотно смотрят. И дублирование на украинском никаких проблем не вызывает. Бизнес от этого не умирает, но пластинку заело. За попытками освободить телевидение от украинского языка стоят мощные силы и речь идет о больших средствах "из-за поребрика". Их не хотят потерять, поэтому идут на такие вмешательства, атакуя закон о языке. Во время пандемии они без проблем снимали русскоязычные фильмы, которые сейчас анонсируют и выводят на экраны Так, необходимость "отсрочки" показа фильмов на украинском языке в законопроектах 5554 и 5554-1 авторы пытаются обосновать пандемией коронавируса. Но если взглянуть на последние релизы наших телеканалов и продакшенов, то увидим, что во время пандемии они без проблем снимали русскоязычные фильмы, которые сейчас анонсируют и выводят на экраны. В то же время, рассказывают, что украиноязычные фильмы невозможно снимать из-за карантина. Это не выдерживает никакой критики. И дело здесь не только в деньгах. Представители теле- и киноиндустрии, которые на восьмом году войны лоббируют сотрудничество с Россией, которые продолжают производить русскоязычный продукт для России и русифицировать им украинцев - это люди, которые не имеют национального достоинства или являются идейными "русскомирцами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это катастрофа" - Кремень высказался о языковой ситуации на телевидении

Обоснована ли инициатива преподавания на русском в вузах?

Законопроект №3717 - это лоббирование интересов отдельных русскоцентричных ректоров, которые не способны обеспечить преподавание на государственном и английском языках для иностранцев. Авторы проекта преимущественно из Харьковщины. Свою инициативу объясняют тем, что существует спрос на обучение на русском языке, поэтому Украина должна конкурировать с другими странами и предоставлять такие услуги. Хотя авторы якобы и прописывают, что учреждения, которые будут обучать иностранцев, должны обеспечить также знание ими украинского языка. Но это также очковтирательство и попытка скрыть истинную цель проекта. Ведь в законодательстве о языке и так действует норма, обязывающая высшие учебные заведения давать знания на украинском языке "в объеме, что позволяет осуществлять профессиональную деятельность в выбранной области с использованием государственного языка". А они хотят внести изменения вовсе не для того, чтобы поддержать украинский язык, а именно для того, чтобы обучать студентов-иностранцев на русском. В законопроекте русский язык скрыт под словом "иностранный". Почему-то авторы постеснялись написать прямо, что хотят вернуть именно русский в образовательный процесс. Действующее законодательство позволяет преподавать на украинском и английском языках, а часть дисциплин на языках ЕС. Поэтому легко догадаться какого языка не хватает авторам проекта. Они не планируют преподавать на хинди или арабском. 90% студентов-иностранцев в Украине - за пределами бывшего СССР. Остальные - в основном из тюркоязычных стран-республик бывшего СССР. Они либо вообще не знают русского, или же знают его плохо. Если язык им все равно придется учить с нуля, то почему же не учить их украинскому? Авторы и лоббисты проекта говорят о том, что преподаванием на русском пытаться сохранить конкурентоспособность украинской образовательной системы. Но обучение на английском более востребованно в мире. И если бы соответствующие вузы смогли обеспечить англоязычное обучение, то имели бы больше денег и возможностей для развития. Преподаватели улучшали бы собственные знания английского, публиковались бы в авторитетных международных научных изданиях. По некоторым исследованиям, около 98% научных статей ныне публикуется на английском языке. Молодые преподаватели хотели бы присоединиться к англоязычному научному миру, но их заставляют идти путем пенсионеров Лоббисты русского языка хотят, чтобы все шло по старым ржавым советских рельсам. Возможно, молодые преподаватели хотели бы присоединиться к англоязычному научному миру, а их заставляют идти по пути пенсионеров. Они будут вынуждены писать русскоязычные методички, учебники и выкладывать дисциплины на русском. При таких условиях уже будет меньше времени готовить аналогичный курс и читать его на английском языке. Некоторые считают, что изменения, предложенные законопроектом 3717, касаются только иностранцев и мало повлияют на Украину. Но они повлияют не только на сохранение русскоязычных практик в университетах, а сдержат развитие украинской науки.

Получается, что это вредит национальным интересам и усиливает зависимость от России.

Россия ежегодно вкладывает миллиарды для распространения русского языка, культуры, образования за рубежом. Имеет для этого государственные структуры "Россотрудничество", фонд "Русский мир", которые продвигают русский язык и культуру по всему миру, организовывают обучение, проводят мероприятия, создают привлекательный образ "русского мира", воспитывают друзей России и потенциальных агентов российского влияния. Выучив русский, иностранцы начинают воспринимать информацию только из российских источников, более подвержены влиянию пропаганды. Видим, что это улучшает восприятие России в мире, позволяет оправдывать преступления против других стран и внутри самой Росии. Украина, если она согласится обучать иностранных студентов на русском языке, будет задорно помогать Кремлю. А если студент-иностранец затем остается в Украине, получаем еще одного гражданина "русского мира". В стратегическом измерении этот законопроект продвигает интересы Кремля, сдерживает развитие украинской науки, преподавательского состава и уменьшает конкурентоспособность нашей системы образования. На эти моменты нужно обращать внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"

К чему может привести деятельность "слуг народа" против украинского языка? Не боятся ли снижения рейтинга?

Своими постоянными атаками на украинский язык "слуги" работают на истощение. Ждут, пока общество устанет и прекратит сопротивление. На эти инициативы уже было много реакций и обращений от граждан, общественных организаций, экспертов. Высказался против и уполномоченный по защите государственного языка, представители диаспоры, СМИ. Призвали не уничтожать украинское кино, не русифицировать телевидение и известные украинские кинематографисты. Если лоббистам удастся освободить телевидение от украинского языка и фильмов, то украинским актерам, кинематографистам придется и дальше сидеть без работы или довольствоваться унизительными второстепенными ролями в третьесортных фильмах для России. Власти должны помнить трагический опыт предшественников-регионалов, которые тоже считали, что могут вредить украинскому языку и им это сойдет с рук Украинский язык до сих пор не занял на телевидении места, которое принадлежит ему по праву. В частности, по недавним исследованиям секретариата уполномоченного по защите государственного языка, 2/3 сериалов на ведущих телеканалах - русскоязычные. Но вместо того, что бы выполнять языковой закон и постепенно возрождать язык, его пытаются уничтожить и законсервировать русификацией. Возмущение гражданского общества, многочисленные обращения, пикеты - игнорируются как авторами антиязыковых проектов, так и руководством партии власти. Основная причина заключается в том, что президент и его окружение - выходцы из русскоязычной медийной сферы, которые всю жизнь производили русскоязычный продукт для России. Понятно, что это их бизнес интересы. Именно поэтому это все и происходит. Но власть должна помнить трагический опыт предшественников-регионалов, которые тоже считали, что могут вредить языку и им это сойдет с рук.

Верховная Рада на заседании 15 июня внесла в повестку дня законопроекты 5554 и 5554-1. Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов. Законопроект "относительно поддержки отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" предлагает отложить на неопределенный срок показ фильмов на украинском языке из-за карантина. За постановление проголосовали 212 представителей партии "Слуга народа", пять депутатов "Голоса" и 10 внефракционных.