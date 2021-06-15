В Раду внесли законопроект об отсрочке украинского дубляжа

Общественность убеждена, что "Слуги народа" срывают вступление 16 июля в силу нормы закона о демонстрации на телевидении фильмов на украинском языке. Фото: Дмитро Хилюк, УНІАН

Верховная Рада на заседании 15 июня внесла в повестку дня законопроекты 5554 и 5554-1. Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов.

Законопроект "относительно поддержки отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" предлагает отложить на неопределенный срок показ фильмов на украинском языке из-за карантина.

За постановление проголосовали 212 представителей партии "Слуга народа", пять депутатов "Голоса" и 10 внефракционных.

16 июля 2021 должна заработать норма языкового закона, которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народу" хотят вывести телевидение из-под действия закона о языке

Вчера на внеочередном заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики должны были рассмотреть законопроект № 4107 авторства нардепов от "Слуги народа" Евгении Кравчук и Никиты Потураева. Депутаты предлагают вывести из-под действия норм языкового закона все, что касается языка на телевидении, и включить в закон "О телевидении и радиовещании". Общественность считает, что таким образом хотят помешать утверждению украинского в телерадиопространстве. Заседание не состоялось.

В понедельник у здания, где заседают комитеты Верховной Рады, граждане собрались на акцию протеста против попыток "Слуги народа" отменить переход на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов, которые транслируются на телевизионных каналах. Участники акции отметили: согласно действующему законодательству, уже с 16 июля все фильмы, сериалы и т.д. должны транслироваться исключительно на украинском языке. Однако данный законопроект вообще выводит вопрос регулирования использования языка из-под языкового закона. Предлагается, чтобы языковой вопрос на телевидении регулировался исключительно законом "О телевидении и радиовещании". Участники акции скандировали: "Заважає мова? Геть до Ростова!", "Руки геть від мови". На лестнице разместили наклейки с фото нардепа Потураева и надписью: "Убийца языка".