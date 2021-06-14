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понедельник, 14 июня 2021 11:20

Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
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Фото: Дмитрий Хылюк, УНІАН

В понедельник у здания, где заседают комитеты Верховной Рады, граждане собрались на акцию протеста против попыток "Слуги народа" отменить переход на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов, которые транслируются на телевизионных каналах. Об этом сообщил УНІАН

Сегодня на 10:00 было запланировано заседание гуманитарного комитета, на котором планировалось рассмотреть законопроект № 4107 авторства нардепов от "Слуги народа" Евгении Кравчук и Никиты Потураева.

Предлагается вывести из-под действия норм закона о языке все, что касается языка на телевидении, и отнести разрешения на использование иностранных языков на телевидении в закон "О телевидении и радиовещании", сообщает УНІАН

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Участники акции отметили: согласно действующему законодательству, уже с 16 июля все фильмы, сериалы и т.д. должны транслироваться исключительно на украинском языке. Однако данный законопроект вообще выводит вопрос регулирования использования языка из-под языкового закона.

Предлагается, чтобы языковой вопрос на телевидении регулировался исключительно законом "О телевидении и радиовещании".

Участники акции скандируют: "Мешает речь? Долой в Ростов!", "Руки прочь от языка".

На лестнице - наклейки с фото нардепа Потураева и надписью: "Убийца языка".

Митингующие напомнили, что это уже не первая попытка помешать украинизации украинского телерадиопространства: недавно в парламент внесли два законопроекта - № 5554 и № 5554-1, которыми предлагалось на неопределенный срок отложить показ фильмов на украинском языке на телевидении якобы из-за карантина.

На прошлой неделе ВР не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекта являются Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Также депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева подала законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке.

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июня

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