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вторник, 18 декабря 2018 23:13

Футболисты из Бразилии показали свое знание украинского языка

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Футболисты из Бразилии показали свое знание украинского языка
Игрокам ФК "Львов" устроили тест. Фото: ua-football.com

Бразильским игрокам ФК "Львов" устроили тест на знание украинского языка.

Футболистам Тейлору, Мартану, Бруно, Жулио, Сабино и Жонатану предложили показать, кто из них выучил больше всего украинских слов.

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Видео с тестом опубликовали на YouTube - канале ФК "Львов".

В Тернопольском университете учится студент из Бразилии. Рожерио Мелло из города Каноас сумел за полгода выучить украинский. Живет в университетском общежитии. Учится на 1 курсе факультета иностранных языков. Знакомится с горожанами на улице и даже снимает смешные ролики этих разговоров.

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