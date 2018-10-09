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среда, 10 октября 2018 00:16

Юрист рассказала, как получить деньги за разрушенное жилье

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Юрист рассказала, как получить деньги за разрушенное жилье
Нет статистики по количеству судебных дел по компенсации за разрушенное жилье и общей сумме ущерба

Еще никто не получил деньги за разрушенное в ходе боевых действий жилье. Хотя украинские суды выносят положительные решения по возмещению убытков. Об этом Gazeta.ua рассказывает Алина Павлюк, юрист общественной организации "ДонбасSOS".

"Есть несколько вариантов для возмещения за разрушенную недвижимость. Наиболее действенный - международная донорская помощь, - рассказывает Алина, - Программы различных организаций действуют в разных регионах на подконтрольной правительству Украины территории и вдоль линии разграничения. И в основном такая помощь предоставляется на ремонт поврежденного здания".

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Другой вариант - дотации из местного бюджета. Для этого нужно обращаться к местным властям, где решаются вопросы объемов помощи.

Наиболее длительный и тяжелый вариант - судебная тяжба по возмещению причиненных убытков. Этот процесс занимает много времени, поскольку ответчиком выступают государственные органы Украины и, в случае принятия решения в пользу истца, оспаривают его.

"К сожалению, несмотря на принятые судами положительные решения о возмещении причиненных убытков, ни одной выплаты еще не было проведено, - отмечает Алина, - Но, несмотря на это, прохождения данной процедуры позволяет установить факты, связанные с разрушением имущества, определить размер причиненного ущерба. Дальше уже можно обратиться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав".

На сегодня общей статистики по возмещению ущерба и судебным делам нет. Международные донорские организации самостоятельно фиксируют объемы оказанной помощи. А количество судебных дел пока неизвестно.

"Общая проблема в том, что в Украине не создан механизм компенсации вреда, причиненного вооруженным конфликтом. Те судебные процессы, которые происходят, базируются на нормах Закона Украины "О борьбе с терроризмом", - рассказывает Алина, - Так называемым законом "О реинтеграции Донбасса" было признано, что всю ответственность за причиненный ущерб и убытки несет Российская Федерация. Но в соответствии с нормами международного права, вина государства-агрессора не исключает необходимости другого государства самостоятельно заботиться о своих гражданах".

Юрист отмечает, что стоило бы начать с фиксации размеров нанесенного ущерба. В том числе частной собственности и государственному имуществу. Это является частью защиты жертв вооруженных конфликтов. Украинское законодательство пока оставляет этот вопрос нерешенным.

Активисты выяснили, что в Житомире примерно на половину была реализована Комплексная государственная программа поддержки, адаптации и интеграции переселенцев.

Автор: Анна Деревянко
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