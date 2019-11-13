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четверг, 14 ноября 2019 00:15

Студент открыл в родном университете кафетерий

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В Бахмуте переселенец-студент из Горловки Даниил Москот в 19 лет открыл свой первый бизнес – студенческое кафе.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Горловский институт иностранных языков, где учился Даниил, переехал в Бахмут. Когда ВУЗ начал получать материальную поддержку от международных организаций, в первую очередь стали ремонтировать аудитории. Специального места для обеда у студентов тогда не было. Даниил предложил администрации учебного заведения обустроить на первом этаже кафетерий.

  Кафетерій
Кафетерій

"Реализация моих планов состоялась, когда сошлись все факторы, прежде всего финансовый. Летом после второго курса я собирался поехать работать за границу, чтобы заработать деньги на открытие дела", – рассказал Даниил.

Домой парень вернулся с достаточной суммой, которую и направил на старт бизнеса.

  Даниил Москот
Даниил Москот

По его словам, бизнес стабильно развивается: появляется больше студентов, а значит и больше клиентов. В меню студенческого кафе представлено уже более 20 позиций.

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В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.

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