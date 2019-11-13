Студент открыл в родном университете кафетерий

В Бахмуте переселенец-студент из Горловки Даниил Москот в 19 лет открыл свой первый бизнес – студенческое кафе.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Горловский институт иностранных языков, где учился Даниил, переехал в Бахмут. Когда ВУЗ начал получать материальную поддержку от международных организаций, в первую очередь стали ремонтировать аудитории. Специального места для обеда у студентов тогда не было. Даниил предложил администрации учебного заведения обустроить на первом этаже кафетерий.

Кафетерій

"Реализация моих планов состоялась, когда сошлись все факторы, прежде всего финансовый. Летом после второго курса я собирался поехать работать за границу, чтобы заработать деньги на открытие дела", – рассказал Даниил.

Домой парень вернулся с достаточной суммой, которую и направил на старт бизнеса.

Даниил Москот

По его словам, бизнес стабильно развивается: появляется больше студентов, а значит и больше клиентов. В меню студенческого кафе представлено уже более 20 позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина рассказала о непростой жизни переселенцев

В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.

