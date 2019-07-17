Рассказали, как детям из зоны ООС поступить в украинские университеты

Пояснили, как абитуриентам из оккупированных территорий стать украинскими студентами

С июня по всей Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Обратившись к ним, жители оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы и училища по упрощенной процедуре – без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Они будут работать до 27 сентября.

Для упрощенного поступления нужно:

- обратиться в образовательный центр;

- подать заявление и заполнить образовательную декларацию;

- сдать 3 вступительных экзамена: Украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс);

- получить в школе, закрепленной за ВЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев нужно заменить на документ об образовании государственного образца.

"Через образовательные центры можно поступить без результатов ЗНО, украинского паспорта и аттестата. Однако если поступающий имеет украинский аттестат или сдал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой поступления, то он может это сделать", – поясняют эксперты.

В приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются

Для безопасности абитуриентов с оккупированных территорий в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются.

Для поступления в бюджет нужно подать документы вовремя:

- на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления), до 19 июля;

- на младшего специалиста на базе 11-ти классов – до 29 июля;

- на младшего специалиста на базе 9-ти классов – до 13 июля.

До 26 сентября абитуриенты с оккупированных территорий также могут поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет".

Получить консультации, обратившись на "горячую линию" проекта "доступное образование" , можно бесплатно по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.)– 0 800 504 522;

Северодонецк (Луганская обл.)– 0 800 504 425.

Студенты из числа ВПЛ имеют право на помощь от государства, в том числе в виде выплаты социальной стипендии. Так, согласно постановлениям Кабинета министров, есть 2 типа стипендий:

— академическая, которую могут получать (на момент июня 2019 года) не более 45% (каждый государственный вуз устанавливает свой уровень для получения академической стипендии);

— социальная, которая назначается независимо от рейтинга студента, группам лиц определенных категорий. (в т. ч. ВПЛ в возрасте до 23 лет).

Студент-ВПЛ может получить от государства следующую помощь:

- Полная оплата за обучение для получения профессионально-технического и высшего образования (в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа).

- Предоставление льготных долгосрочных кредитов (в случае зачисления на обучение в соответствии с соглашениями, заключенными между высшим учебным заведением и физическим или юридическим лицом).

- Бесплатное обеспечение учебниками.

- Бесплатный доступ в интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

- Бесплатное проживание в ученических общежитиях (но этот вопрос нужно уточнять в своем вузе).

- Социальные стипендии.

Студент-ВПЛ, имеющий право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, должен выбрать одно из оснований по своему усмотрению.

Студентам-ВПЛ, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет являются сиротами, может выплачиваться одновременно социальная и академическая стипендия.

Чтобы получить стипендию, нужно обратиться в администрацию вуза (деканат) с соответствующим заявлением и копией оригинала документа. Деканат на основании заявления студента обращаются в органы социальной защиты населения. Орган социальной защиты не позднее 5-ти дней формирует соответствующие документы на получение социальной стипендии для студента.

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Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве. Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.