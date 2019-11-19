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среда, 20 ноября 2019 00:15

Потеряли бизнес и открыли новый: переселенцы о переезде в Харьков

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Потеряли бизнес и открыли новый: переселенцы о переезде в Харьков
Переселенка Оксана. Фото: пресс-служба МОМ

Семья переселенки Оксаны из прифронтового Торецкая-за боевых действий вынуждена была переехать в Харьков. Здесь они начали новый бизнес.

Сегодня женщина производит древесные пеллеты – гранулы из древесной пыли, которые используют для отопления как альтернативу газу, угля или дров. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Харьков из Торецкая в 2015 году.

"Младший родился в марте 2014 года. В донецкий роддом еще успели проскочить нормально, а забирали нас уже под обстрелом. Нам хватило трех обстрелов, и третий был самым страшным, прямо вокруг нас гибли люди. Мы схватили детей, документы и скрылись", – рассказала женщина.

Раньше их семейным бизнесом было изготовление металлопластиковых окон, но вывезти из Торецка оборудования не удалось, и конкуренция в этой сфере в Харькове гораздо выше.

"Начали искать идеи для собственного производства, увидели, что газ дорогой, а с углем и дровами бывают проблемы, прочитали про пеллеты – и решились".

Семья участвовала в проекте Международной организации по миграции (МОМ). В результате получили кулер-гранулятор, который повысил производственные мощности и обеспечил надлежащий уровень пожарной безопасности

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В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.

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