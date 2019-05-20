Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ

Фото: Предоставлено Светланой Рыбалко

Чтобы разрисовать шелковый платок надо использовать специальную ткань и краски. Шелк из магазина тканей не годится для батика, потому что его дополнительно обрабатывают. Также нужны краски для батика и натуральные кисти. В общем, на минимальный набор для росписи по шелку надо около 1000 гривен и несколько дней на работу.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Светлана Рыбалко из Донецка. Она с 2006 года занимается искусством росписи шелка в технике "батик". Сейчас Светлана с мужем и двумя детьми живут в городе Ирпень Киевской области.

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"Около 12 лет назад начала интересоваться расписанием шелка. Была в декрете и искала чем бы творческим заниматься. Пробовала витражную роспись, масляные краски и другие направления творчества. Смотрела в интернете ролики и сама пробовала что-то делать. Но больше всего захватил батик, - вспоминает Светлана, - Первые шелковые платки расписывала для себя, дарила родным и подругам".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко Чтобы разрисовать большие платки,ткань нужно натягивать на специальную раму с крючками

Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров. Для работы использует специальные краски для батика, которые продаются поштучно в баночках по 100 и 250 мл. Стоимость за одну 100-250 гривен за один цвет.

Для работы нужно иметь разные инстументы в зависимости от техники исполнения. Например, для техники холодного батика нужна трубочка для нанесения контура, для горячего батика - металлический чантинг для подачи расплавленного воска. Также необходимы кисти с натуральных материалов и специальная рама для натягивания шелка, чтобы удобно было наносить рисунок.

Стоимость готового платка размером 90 на 90 - от 20 долларов, цена зависит от качество шелка и техники исполнения рисунка.

"Есть техника узелкового батика. Когда сворачивается ткань, и наносится краска. Надо минимум два дня для изготовления платка в таком стиле. Можно сделать изделие в технике холодного бтатика. Но нужна специальная рама с крючками. С помощью трубочки с резервом рисую линии, которые не дают растекаться краске. Такие контуры могут быть прозрачными, черными, золотыми или серебряными, - рассказывает Светлана, - Можно расписать шелк в технике горячего батика. Там используют воск, и рисунок получается многослойный. Каждый слой - отдельный цвет. На одном изделия может быть около 5 слоев. Начинать стоит от светлого до темного цвета. Можно использовать и несколько техник сразу".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко Готовые платки пакует в брендированные коробки с бирками, где пишет рекомендации по уходу

После завершения рисунка, изделие еще сохнет около одного дня. Затем рисунок нужно закрепить. В техниках холодного батика ткань нужно держать над паром несколько часов. Рисунок, который создавали с помощью воска, гладят через газеты. Бумага поглощает воск и на ткани остается только краска. Однако последний процесс достаточно вреден из-за интенсивных испарений. Поэтому стоит надевать защитную маску. Затем ткань стирают и вручную подшивают по краю.

Уникальные заказы лучше делать за месяц-два. Много времени занимает изготовление эскиза.

"Недавно обратилась клиентка, которой я рисовала платок 10 лет назад. Она ее до сих пор носит. Изделие может прослужит долго, если его стирать осторожно и не использовать агрессивные моющие средства, - рассказывает Светлана, - Если люди хотят какой-то сложный рисунок, советую заказывать изделие за месяц-два. Много времени нужно на разработку эскиза. Например, просили нарисовать на платке сюжеты из Мастера и Маргариты. Перечитала книгу, чтобы лучше понять, а на это тоже время нужно. Также искала в интернете рисунки по теме, то сама дорисовывает. Есть также требования к композиции на платке. Надо чтобы на концах был рисунок, чтобы его хорошо было видно в завязанном виде".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко Одна клиентка из расписаных шелковых деталей сшила платье

Чаще всего заказывают платки размером 90 на 90. На цену влияет качество шелка и техника исполнения рисунка. Цены стартуют от 20 долларов. За работу со сложным рисунком со многими деталями может попросить 100-150 долларов. Готовые изделия пакует в брендированные коробки с бирками, на которых написаны рекомендации по уходу.

Продает изделия через социальные сети. Среди клиентов есть заказы из США, Франции, Германии, Италии, Англии, Австралии. Только 20% всех работ покупают украинцы.

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"Не могу сказать, что, то, что я делаю - это бизнес. Меня больше интересует творческий аспект. Иногда откладываю заказ, если хочу создать что-то. Не продаю вещи вживую, не хожу на выставки и ярмарки. Они все платные. И у меня нет уверенности, что породам что-то. Шелковые платки достаточно дорогие, а на таких мероприятиях люди покупают дешевые вещи, гривен за 200, - делится Светлана, - Долгое время работала на кухне. Не было места в арендованной квартире. Год назад мы приобрели свой дом, и я обустроила свою мастерскую в небольшой комнате в 12 квадратных метров. Теперь могу работать в любое время, днем ​​и ночью. И мне это нравится".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров

В планах Светланы - создание коллекции платков в одном стиле. Также хотела бы перейти на печать по шелку из собственных оригинальных рисунков. Тогда цены были более доступны для широкой аудитории.

По образованию Светлана Рыбалко техник-технолог швейного производства и экономист. В Донецке в декрете со вторым ребенком начала искать себя в творчестве. Больше всего понравился роспись по шелку. Из-за начала военных действий в городе, в 2014 году Светлана с детьми переехала к родственникам в Харьков, а муж перевелся работать в Киев. Через год семья обосновалась в городе Ирпень Киевской области.

30-летний Виктор Кущенко из Донецка в 2016 году вместе с женой открыл в Киеве мастерскую "KUST ceramics". Он создает из глины китов, кашалотов, касаток, будто они плывут в воздухе, фантазийные фонари в виде кораллов и различные стильные скульптуры для декора. Сейчас парень работает над созданием образовательной платформы и проводит мастер-классы для всех желающих.