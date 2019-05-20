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вторник, 21 мая 2019 00:15

Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
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Среди клиентов есть заказы из США, Франции, Германии, Италии, Англии, Австралии. Только 20% всех работ покупают украинцы.
Фото: Предоставлено Светланой Рыбалко
Чаще всего заказывают платки размером 90 на 90.
Готовые платки пакует в брендированные коробки с бирками, где пишет рекомендации по уходу
Чтобы разрисовать большие платки,ткань нужно натягивать на специальную раму с крючками
Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров

Чтобы разрисовать шелковый платок надо использовать специальную ткань и краски. Шелк из магазина тканей не годится для батика, потому что его дополнительно обрабатывают. Также нужны краски для батика и натуральные кисти. В общем, на минимальный набор для росписи по шелку надо около 1000 гривен и несколько дней на работу.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Светлана Рыбалко из Донецка. Она с 2006 года занимается искусством росписи шелка в технике "батик". Сейчас Светлана с мужем и двумя детьми живут в городе Ирпень Киевской области.

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"Около 12 лет назад начала интересоваться расписанием шелка. Была в декрете и искала чем бы творческим заниматься. Пробовала витражную роспись, масляные краски и другие направления творчества. Смотрела в интернете ролики и сама пробовала что-то делать. Но больше всего захватил батик, - вспоминает Светлана, - Первые шелковые платки расписывала для себя, дарила родным и подругам".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко
  Чтобы разрисовать большие платки,ткань нужно натягивать на специальную раму с крючками
Чтобы разрисовать большие платки,ткань нужно натягивать на специальную раму с крючками

Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров. Для работы использует специальные краски для батика, которые продаются поштучно в баночках по 100 и 250 мл. Стоимость за одну 100-250 гривен за один цвет.

Для работы нужно иметь разные инстументы в зависимости от техники исполнения. Например, для техники холодного батика нужна трубочка для нанесения контура, для горячего батика - металлический чантинг для подачи расплавленного воска. Также необходимы кисти с натуральных материалов и специальная рама для натягивания шелка, чтобы удобно было наносить рисунок.

Стоимость готового платка размером 90 на 90 - от 20 долларов, цена зависит от качество шелка и техники исполнения рисунка.

"Есть техника узелкового батика. Когда сворачивается ткань, и наносится краска. Надо минимум два дня для изготовления платка в таком стиле. Можно сделать изделие в технике холодного бтатика. Но нужна специальная рама с крючками. С помощью трубочки с резервом рисую линии, которые не дают растекаться краске. Такие контуры могут быть прозрачными, черными, золотыми или серебряными, - рассказывает Светлана, - Можно расписать шелк в технике горячего батика. Там используют воск, и рисунок получается многослойный. Каждый слой - отдельный цвет. На одном изделия может быть около 5 слоев. Начинать стоит от светлого до темного цвета. Можно использовать и несколько техник сразу".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко
  Готовые платки пакует в брендированные коробки с бирками, где пишет рекомендации по уходу
Готовые платки пакует в брендированные коробки с бирками, где пишет рекомендации по уходу

После завершения рисунка, изделие еще сохнет около одного дня. Затем рисунок нужно закрепить. В техниках холодного батика ткань нужно держать над паром несколько часов. Рисунок, который создавали с помощью воска, гладят через газеты. Бумага поглощает воск и на ткани остается только краска. Однако последний процесс достаточно вреден из-за интенсивных испарений. Поэтому стоит надевать защитную маску. Затем ткань стирают и вручную подшивают по краю.

Уникальные заказы лучше делать за месяц-два. Много времени занимает изготовление эскиза.

"Недавно обратилась клиентка, которой я рисовала платок 10 лет назад. Она ее до сих пор носит. Изделие может прослужит долго, если его стирать осторожно и не использовать агрессивные моющие средства, - рассказывает Светлана, - Если люди хотят какой-то сложный рисунок, советую заказывать изделие за месяц-два. Много времени нужно на разработку эскиза. Например, просили нарисовать на платке сюжеты из Мастера и Маргариты. Перечитала книгу, чтобы лучше понять, а на это тоже время нужно. Также искала в интернете рисунки по теме, то сама дорисовывает. Есть также требования к композиции на платке. Надо чтобы на концах был рисунок, чтобы его хорошо было видно в завязанном виде".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко
  Одна клиентка из расписаных шелковых деталей сшила платье
Одна клиентка из расписаных шелковых деталей сшила платье

Чаще всего заказывают платки размером 90 на 90. На цену влияет качество шелка и техника исполнения рисунка. Цены стартуют от 20 долларов. За работу со сложным рисунком со многими деталями может попросить 100-150 долларов. Готовые изделия пакует в брендированные коробки с бирками, на которых написаны рекомендации по уходу.

Продает изделия через социальные сети. Среди клиентов есть заказы из США, Франции, Германии, Италии, Англии, Австралии. Только 20% всех работ покупают украинцы.

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"Не могу сказать, что, то, что я делаю - это бизнес. Меня больше интересует творческий аспект. Иногда откладываю заказ, если хочу создать что-то. Не продаю вещи вживую, не хожу на выставки и ярмарки. Они все платные. И у меня нет уверенности, что породам что-то. Шелковые платки достаточно дорогие, а на таких мероприятиях люди покупают дешевые вещи, гривен за 200, - делится Светлана, - Долгое время работала на кухне. Не было места в арендованной квартире. Год назад мы приобрели свой дом, и я обустроила свою мастерскую в небольшой комнате в 12 квадратных метров. Теперь могу работать в любое время, днем ​​и ночью. И мне это нравится".

Автор: Предоставлено Светланой Рыбалко
  Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров
Шелк для батика покупает в американских магазинах в рулонах по 50 и 100 метров

В планах Светланы - создание коллекции платков в одном стиле. Также хотела бы перейти на печать по шелку из собственных оригинальных рисунков. Тогда цены были более доступны для широкой аудитории.

По образованию Светлана Рыбалко техник-технолог швейного производства и экономист. В Донецке в декрете со вторым ребенком начала искать себя в творчестве. Больше всего понравился роспись по шелку. Из-за начала военных действий в городе, в 2014 году Светлана с детьми переехала к родственникам в Харьков, а муж перевелся работать в Киев. Через год семья обосновалась в городе Ирпень Киевской области.

30-летний Виктор Кущенко из Донецка в 2016 году вместе с женой открыл в Киеве мастерскую "KUST ceramics". Он создает из глины китов, кашалотов, касаток, будто они плывут в воздухе, фантазийные фонари в виде кораллов и различные стильные скульптуры для декора. Сейчас парень работает над созданием образовательной платформы и проводит мастер-классы для всех желающих.

Автор: Анна Деревянко
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