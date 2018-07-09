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вторник, 17 июля 2018 00:21

Переселенка рассказала, как востановиться после войны на Донбассе
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Рисует уже три года и начала учить детей
Фото: Предоставлено Инной Вишневской
Инна любит рисовать маслом
Проводит бесплатные занятия по рисованию для детей и взрослых
Друзьям-переселенцам высылает картины в подарок к новоселью
Рисует с детьми героев мультфильмов, граффити, аниме, ищет интересную информацию к каждому уроку

Учиться рисовать можно в любом возрасте. Это занятие поможет пережить тяжелые времена и кардинальные изменения в жизни. Начинать стоит с акварели, но надо купить хорошую краску и специальную бумагу. Помочь освоить искусство могут местные профессиональные художники и преподаватели художественных студий. Об этом Gazeta.ua рассказывает Инна Вишневская из Донецка. В 2014 году она с мужем и четырьмя детьми переехали в Кропивницкий.

"Начала рисовать через большие изменения в жизни, хотела вернуть душевный покой. В дом в Донецке попал снаряд и он полностью сгорел. Теперь нам некуда возвращаться, - делится Инна, - Надо было взять себя в руки и быть примером для себя и детей".

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Сначала пришлось приобрести кисти, краски, холсты и другие художественные материалы. Один тюбик масляной краски стоил 60 гривен. Чтобы научиться рисовать, посещала частные занятия у художников.

Автор: Предоставлено Инной Вишневской
  Присоединилась к сообществу художников-любителей "Муза" под руководством талантливой местной художницы Ольги Краснопольской
Присоединилась к сообществу художников-любителей "Муза" под руководством талантливой местной художницы Ольги Краснопольской

"Больше работаю с маслом. Рисую все, не могу сказать, что что-то больше нравится. Есть и натюрморты, архитектура, море и цветы, - рассказывает Инна, - Есть картины, которые рисую только дома. Там есть свой уголок для творчества. Но все материалы и рисунки разложены по коробкам, так арендуем дом и можем в любой момент переехать".

В местной библиотеке Чижевского посещает лекции, творческие встречи с художниками, выставляет свои работы. Присоединилась к сообществу художников-любителей "Муза" под руководством талантливой местной художницы Ольги Краснопольской. Продолжает учиться рисованию и сейчас появились свои ученики среди детей.

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"Могу три-четыре часа рисовать с детьми. С ними также учусь. Ищу дополнительную литературу, чтобы рассказать им что-то интересное. Рисуем героев мультфильмов, граффити и аниме. К каждому нужен индивидуальный подход, - рассказывает Инна, - Есть мальчик, который постоянно заползает под стол рисовать. Сажусь к нему и как в шалаше рисуем. С другими выезжаем на пленэр или выходим на улицу. Есть те, что хорошо рисуют животных, но не могут нарисовать мяч. И наоборот ".

Автор: Предоставлено Инной Вишневской
  Советует начинать учиться рисовать с акварели на специальной бумаге
Советует начинать учиться рисовать с акварели на специальной бумаге

Учит детей от 5 до 15 лет. Есть занятия, которые проводит как волонтер. Есть частные занятия в местной галерее "Елисаветград".

"Начинать учиться нужно с акварели. Советую покупать сразу хорошие краски и специальную бумагу. На плохой бумаге и с дешевой канцелярской краской не будет хорошего результата. Ребенок может потерять интерес, - отмечает Инна, - Это все равно что говорить: " Пусть сначала на плохом велосипеде учится, а потом купим хороший ". И ребенок берет в руки тот велосипед: там скрипит, там не достает до педали. Получаем слезы и разочарование. А когда подарить новый хороший велосипед - ребенок колени в кровь разобьет, но научится на нем ездить".

Автор: Предоставлено Инной Вишневской
  Помогает детям готовиться к художественным конкурсам
Помогает детям готовиться к художественным конкурсам

Рисует уже три года, по 4-5 часов ежедневно. Начала получать частные заказы на подарки. В общем, создала более 90 работ и приняла участие в восьми выставках, одна из которых проходила в государственной галерее имени Петра Оссовского.

"Многих переселенцев-друзей поздравила с новосельем картинами. В Николаев отправила картину в стиле Прованса с лавандой. В Киев поехали орхидеи, - рассказывает Инна, - Делала картины-обереги. Это моя личная разработка. Беру различные ценности для семьи и объединяю их в картине. Например, гороскопы, счастливые числа, цветы или растения, относящиеся к этим людям, первые буквы имен и фамилий, номер дома и квартиры".

Автор: Предоставлено Инной Вишневской
  Создала картину с мечтами на холсте метр на полтора
Создала картину с мечтами на холсте метр на полтора

Два года назад Инна создала свою картину мечты. Для картины дети подарили самый большей холст, что нашли в городе, размером метр на полтора.

"Нарисовала свою цель и мечты на картине. На тот момент те вещи были актуальными. Сейчас бы что-то добавила, - делится Инна, - Хотела бы открыть свою небольшую студию или багетную мастерскую. Где учила бы детей и просто занималась творчеством. Но пока это остается в мечтах ".

43-летняя Инна Вишневская мама четверых детей. В Донецке семья имела свой двухэтажный дом недалеко от аэропорта. В 2014 году поехали в Кропивницкий через бизнес мужа. Надеялись переждать на мирной территории, пока закончатся обстрелы. Сейчас Инна готовится к выездной выставке работ в Александрии и Киеве. Осенью планирует выставку детских работ в городе и участие детей в международных конкурсах.

В Луцке четыре месяца учили подростков в школе предпринимателей "Энергия перемен". В жюри были местные предприниматели. Они помогли с подарками и главным призом - 1000 грн на развитие лучшей бизнес-идеи.

Автор: Анна Деревянко
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