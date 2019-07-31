Переселенец рассказал, как работать гидом в зоне отчуждения

Переселенец-журналист из Донецка Дмитрий Шибалов после переезда в Киев стал гидом в Чернобыльской зоне отчуждения. Проводит экскурсии уже больше года.

"До этого был в Чернобыле, ездил с группой итальянских журналистов делать сюжет. Где-то в начале 2018 года уже начал работать гидом в Чернобыльской зоне. Во время работы стал изучать много литературы, фильмов, связанных с трагедией. Удавалось пообщаться непосредственно с ликвидаторами", - рассказывает Gazeta.ua Дмитрий.

В месяц переселенец проводит до 20 туров. Самый дешевый - 1254,28 гривен. Туристов стало в разы больше после выхода мини-сериала от канала HBO "Чернобыль". 80% посетителей приходится на иностранцев. Люди приезжают из Европы, США, Израиля, Китая.

Создали специальный тур по локациям, обыгранным в сериале " Чернобыль"

По законам Украины, посещать Чернобыльскую зону отчуждения можно только с 18 лет.

"В основном, в туры ездят люди от 18 до 30 лет. Они интересуются вопросами Чернобыльской трагедии. Многие иностранцы посещают это место. Для них даже есть авиатуры в Чернобыль. После выхода одноименного сериала мы даже создали специальный тур по локациям, обыгранным в ленте", - говорит Шибалов.

Гида постоянно нужно узнавать больше нового об аварии на ЧАЭС. Сопровождающий в туре должен без остановки говорить на любые темы, связанные с Чернобыльской трагедией, знать, как устроен реактор, рассказать о любом месте Припяти.

"Много людей во время экскурсий говорят о том, что им может навредить радиации в зоне отчуждения. Однако сейчас она совершенно не угрожает организму. Даже не было ни одного случая, чтобы у туристов снимали одежду и сжигали его за большую дозу радиации. Единственное, сумки, рюкзаки, технику запрещено ставить на землю - чтобы не подвергать риску загрязнения радиоактивными веществами", - добавляет Дмитрий Шибалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий снимет в Украине фильм о Чернобыльской зоне. Проект называется The Anthropocene. Лента станет одним из самых дорогих фильмов, которые сняли в Украине. Ее планируют выдвинуть на Оскар в категории "лучший зарубежный фильм" и показать на Каннском фестивале.