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среда, 14 августа 2019 00:15

Переселенцы из Крыма делают 20 видов крафтовой сыров
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Делают авторские сери: мексиканец с паприкой и томатами, баварец с темным пивом и сыр с сочетанием коровьего и козьего молока.
Фото: 24tv.ua
Готовые сыры созревают на полках
Сыры создают из козьего и коровьего молока
Сыры варят из козьего и коровьего молока, искусственных веществ не добавляют
В ассортименте 20 видов крафтовой сыров

Более 20 видов крафтовых сыров изготавливают на семейной сырной ферме в Черкасской области. Ее основали переселенцы из Крыма, которые четыре года назад вынужденно покинули свою привычную жизнь в Ялте. И начали новую – с маленькой фермой в небольшом селе. Предприниматели охотно делятся своими рецептами, устраивают дегустации и сотрудничают с черкасскими ресторанами.

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Семья Игоря Геращенко переехала из Крыма четыре года назад, когда российские "зеленые человечки" зашли в украинский полуостров. Соучредитель фермы вспомнил, как ему пришлось бежать из собственного магазина, пишут на ресурсе 24tv.ua.

"У нас были свои магазины в Ялте, но однажды нас просто выкинули. Мне дали два часа, чтобы забрать все вещи. Я загрузил в машину все, что влезло... Впоследствии из нашего магазинчика сделали офис партии "Русское единство", а наши вещи просто выкинули", – сказал Игорь Геращенко.

Как изготавливают сыр

Молоко нагревают, добавляют ферменты и выдерживают более 40 минут – так начинают делать любой сыр. А вот каким он будет – зависит от дальнейшей рецептуры и вызревания. На семейной сыроварне готовят по французским и итальянским технологиям, все из натурального сырья, искусственных веществ не добавляют.

Автор: 24tv.ua
  Сыры создают из козьего и коровьего молока
Сыры создают из козьего и коровьего молока

Сыры делают из козьего и коровьего молока. Делают как классические: кротен, шевретта, моцарелла и рикотта, так и фантазируют над рецептурой. Так появились авторские мексиканец с паприкой и томатами, баварец с темным пивом и сыр с сочетанием коровьего и козьего молока.

Вызревают сыры в специальной комнате с постоянной температурой и влажностью. Там на полках они набираются выдержки и обрастают плесенью.

Автор: 24tv.ua
  Сыры варят из козьего и коровьего молока, искусственных веществ не добавляют
Сыры варят из козьего и коровьего молока, искусственных веществ не добавляют

"Есть сыры, за которыми мы ухаживаем по-особенному. Например, умываем сывороточным рассолом. Через это он обрастает плесенью и формирует свой вкус", – пояснила соучредитель компании Виктория Бойправ.

За год работы маленькое хозяйство превратилось в кооператив, к которому присоединились и односельчане. Каждую неделю здесь перерабатывают две тонны молока. Коровье – покупают у местных, а козье – получают из собственной фермы. Изготовленные сыры продают в рестораны и магазины Черкасс.

Переселенец из Донецка Александр Шкатула после переезда в Мариуполь начал варить сыры. При грантовой программы, которая предоставляет финансовую помощь переселенцам на развитие собственного дела сыровар выиграл 360 000 гривен. Этих денег хватило только на оборудование. Чтобы оплатить аренду сыроварни, ремонт и транспортные расходы - продал машину.

24tv.ua.
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