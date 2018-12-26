Переселенцы до 35 лет могут получить кредит на жилье

Молодым переселенцам могут дать кредит на жилье до 20 лет

Переселенцы могут получить кредит на жилье за счет уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Об этом, как передают "Донбасс. Комментарии".

Кредиты могут предоставляться молодым семьям до 35 лет, состоящим на учете граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, или у каждого из членов молодой семьи, одинокого молодого гражданина отсутствует в собственности жилье, или каждый из членов семьи владеет на праве собственности жилой площадью, не превышающей 13,65 кв/м.

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"При этом, что самое важно, кредиты могут получить внутренне перемещенные лица, не имеющие в собственности другой жилой недвижимости, чем та, которая расположена на территории, определенной временно оккупированной территорией согласно законам Украины", - подчеркнули в Луганском региональном управление фонда..

Срок предоставления кредита составляет до 20 лет. Процентная ставка устанавливается в размере учетной ставки НБУ, действующей на момент принятия решения о предоставления кредита.

Напомним, в настоящее время основным наиболее привлекательным вариантом получения переселенцами собственного жилья является программа "Доступное жилье", по которой ВПЛ могут претендовать на компенсацию половины стоимости квартиры. Но объемы ее финансирования со стороны государства остаются мизерными в сравнении с потребностью переселенцев в жилье.

Уже более девяти тысяч человек по всей стране подали заявления на участие в программе "Доступное жилье", которая реализуется Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству. Среди них более 70% – переселенцы.