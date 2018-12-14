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воскресенье, 16 декабря 2018 00:25

Назвали средний доход переселенцев

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  Тука назвал средний доход переселенца. Фото: MRPL.city
Тука назвал средний доход переселенца. Фото: MRPL.city

В Украине средний доход переселенца составляет 2 187 грн.

"За последнее время занятость внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) снизилась и составляет 43%. Так же я вижу, что сейчас 2 187 грн составляет средний доход ВПЛ", – сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

В сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ не превышает 5 тыс. грн.

По словам главы представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Лотара Вайса, во время исследования было опрошено около 6 тысяч человек.

"В сентябре 2018 года состоялся последний уровень опроса, мы опросили лично более 2 400 респондентов. Мы по телефону опросили более 4 тысяч респондентов. Каждый пятый ВПЛ заявляет, что они полностью или частично интегрированы в те громады, в которых они проживают", – сказал он.

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Налоговая может вернуть переселенцам примерно 18% от потраченного на аренду жилья. Для этого нужно до 31 декабря принести документы, подтверждающие сумму расходов. Воспользоваться налоговой скидкой могут не только переселенцы. Студентам-контрактникам государство возвращает 18% средств за каждый год обучения. Водителям - за переоборудование машины с бензина на газ. Имеют право на частичную компенсацию и те, кто платил ипотеку или застраховал жизнь.

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Комментарии

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Дата
16
декабря

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