Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте

Фото: svoi.city

Наталья Панфилова - переселенка из Авдеевки Донецкой области. Когда в Авдеевке стало опасно, ее с детьми перевезли в санаторий в Сергиев Одесской области, а впоследствии она оказалась в Одессе.

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В Авдеевке Наталья жарила чебуреки, а сейчас имеет свой киоск на "Новом рынке" (улица Торговая, 26). Там она производит одни из лучших чебуреков в городе и другую выпечку, пишут на ресурсе "Свои".

Почему именно этот бизнес?

Наталья всю жизнь "бежала от кухни". Когда еще в Авдеевке возникла необходимость "чем заниматься", она задумалась над тем, чтобы начать какой-то бизнес. Натале предложили научить делать чебуреки, и она согласилась на "хоть что-то".

Хорошая знакомая Натали - повар по специальности - помогла, и они вместе начали чебуречного бизнес 50/50. Жарили на кухне у Натальи, продавали на рынке, в магазинах Авдеевки. Бизнес начал развиваться и приносить прибыль.

Автор: svoi.city В киоске можно купить чебуреки с мясом, брынзой с томатом, грибами с сыром, ассорти, а также - пиццу, пирожки из слоеного теста, плацынды.

Мечта Натали - салон красоты и реабилитационный центр для людей в тяжелых жизненных условиях. Но в Авдеевке она потеряла все, в Одессе пришлось начинать с нуля, зарабатывать деньги, чтобы кормить детей.

"Просить деньги на салон красоты у благотворительного фонда я побоялась. Надо было разработать бизнес-план, а я ничего в этом не понимаю. Для чебуреков мало чего нужно. Я умею их делать, и это приносит прибыль" .

Сколько ресурсов на это понадобилось и где их нашли?

"Мы не думали, что придется остаться в Одессе надолго, поэтому приехали без техники, без вещей. Все осталось в Авдеевке".

В Сергиивку удалось передать фритюрницу для жарки чебуреков, но больше ничего у Натальи не было. Начать бизнес без стартового капитала на новом месте помогли бизнес-курсы для переселенцев, организовал Impact Hub Odessa под патронатом международного фонда "Возрождение".

Автор: svoi.city Наталья работает сама в киоске на рынке, потому что у других не получается так вкусно

Искренность Натали привлекла внимание инвесторов, и один из них предложил помощь, даже если она не победит в конкурсе бизнес-идей. Но Наталья победила и получила грант.

"Когда мне сказали, что я получила грант, сразу начала искать место. Но аренда квадратного метра площади стоимостью от 4 до 6000 гривен в месяц была для меня непосильная. Я понимала, что придется жарить чебуреки круглосуточно".

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Однако инвестор сдержал слово и помог Натале.

"Он договорился с директором рынка, чтобы мне выделили точку. Это рыночное место, не от хозяина, поэтому арендная плата была почти самой маленькой на рынке. Два месяца, пока я начинала, меня вообще освободили от арендной платы, потому что директор рынка пошел на уступки. Также инвестор дал мне деньги на обустройство киоска".

Автор: svoi.city Классический чебурек с мясом заказывают чаще всего

Чтобы начать дело, Натали требовались холодильник, стол и помещения. Фритюрница у нее была. Начала работать, нашла клиентов.

"Я выиграла уже второй грант - восемь тысяч евро на развитие, перешла в большее помещение, купила печь, стала выпекать пиццу, плацынды (блюдо молдавской кухни из слоеного теста приплюснутой формы, распространенные начинки - из сыра и тыквы. - Свои), пирожки типа "Форнетти", из слоеного теста ".

Дизайн

У Натальи типичный киоск на рынке. Все, что она могла сделать, так это повесить две декорированные тарелки на стену и поставить два стола со стульями перед входом. Сейчас мужчины с рынка сделали ей стойку для оформления витрины.

Почему именно такая кухня?

В киоске можно купить чебуреки с мясом, брынзой с томатом, грибами с сыром, ассорти, а также - пиццу, пирожки из слоеного теста, плацынды. Наталья может сделать чебурек с любой начинкой, которую предложит клиент.

Автор: svoi.city Наталья мечтала открыть собственный салон красоты

"Выбрала именно такой формат, потому что другого варианта пока нет. Если думать в сторону чебуреков, то, может, было бы хорошо иметь помещения для полноценного кафе, чтобы готовить еще что-то и чтобы люди могли спокойно поесть".

Какое блюдо заказывают чаще всего?

Классический чебурек с мясом.

Что попробовать только здесь?

У Наташи одни из лучших чебуреков в Одессе. Гости города приходят к ней, потому что кто рекомендует эту точку, и часто идут в восторге от такой вкуснятины.

"Мои чебуреки даже путешествуют. Приходил человек со своей коробкой, набрал чебуреков и поехал сразу в аэропорт, чтобы лететь в Израиль".

Дополнительные активности

"Это рынок, у меня каждый день здесь живые концерты. Я уже и клоун, и артист, и Гурченко, и Гундарева, и кто я только не есть, потому что у меня каждый день какое-то "кино".

Был предыдущий опыт в ресторанном деле?

Киоск на рынке с двумя столиками на фасаде назвать кафе сложно, а опыт в приготовлении чебуреков и выпечки у Натальи очень большой.

Факапы на старте

С чебуречной никаких сложностей не было.

Автор: svoi.city Наталья всю жизнь работает на кухне

"Если бы можно было что-то изменить, то я, конечно, хотела бы салон красоты. Я считаю, что стою на месте, а мне хочется развиваться. Пыталась научить людей готовить чебуреки. То же оборудование, то же тесто, но получается совсем иначе. Показала как жарить, показала как работать, но так как работаю я - никто не работает. Не такие люди как я - не такие чебуреки как у меня".

Совет тем, кто хочет открыть кафе

"Пусть открывает. Еще никто не закрылся. Если есть возможность сделать не просто фаст-фуд, а открыть кафе - это очень хорошее дело".

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