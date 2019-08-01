Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте

Наталья Панфилова - переселенка из Авдеевки Донецкой области. Когда в Авдеевке стало опасно, ее с детьми перевезли в санаторий в Сергиев Одесской области, а впоследствии она оказалась в Одессе.
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В Авдеевке Наталья жарила чебуреки, а сейчас имеет свой киоск на "Новом рынке" (улица Торговая, 26). Там она производит одни из лучших чебуреков в городе и другую выпечку, пишут на ресурсе "Свои".
Почему именно этот бизнес?
Наталья всю жизнь "бежала от кухни". Когда еще в Авдеевке возникла необходимость "чем заниматься", она задумалась над тем, чтобы начать какой-то бизнес. Натале предложили научить делать чебуреки, и она согласилась на "хоть что-то".
Хорошая знакомая Натали - повар по специальности - помогла, и они вместе начали чебуречного бизнес 50/50. Жарили на кухне у Натальи, продавали на рынке, в магазинах Авдеевки. Бизнес начал развиваться и приносить прибыль.
Мечта Натали - салон красоты и реабилитационный центр для людей в тяжелых жизненных условиях. Но в Авдеевке она потеряла все, в Одессе пришлось начинать с нуля, зарабатывать деньги, чтобы кормить детей.
"Просить деньги на салон красоты у благотворительного фонда я побоялась. Надо было разработать бизнес-план, а я ничего в этом не понимаю. Для чебуреков мало чего нужно. Я умею их делать, и это приносит прибыль" .
Сколько ресурсов на это понадобилось и где их нашли?
"Мы не думали, что придется остаться в Одессе надолго, поэтому приехали без техники, без вещей. Все осталось в Авдеевке".
В Сергиивку удалось передать фритюрницу для жарки чебуреков, но больше ничего у Натальи не было. Начать бизнес без стартового капитала на новом месте помогли бизнес-курсы для переселенцев, организовал Impact Hub Odessa под патронатом международного фонда "Возрождение".
Искренность Натали привлекла внимание инвесторов, и один из них предложил помощь, даже если она не победит в конкурсе бизнес-идей. Но Наталья победила и получила грант.
"Когда мне сказали, что я получила грант, сразу начала искать место. Но аренда квадратного метра площади стоимостью от 4 до 6000 гривен в месяц была для меня непосильная. Я понимала, что придется жарить чебуреки круглосуточно".
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Однако инвестор сдержал слово и помог Натале.
"Он договорился с директором рынка, чтобы мне выделили точку. Это рыночное место, не от хозяина, поэтому арендная плата была почти самой маленькой на рынке. Два месяца, пока я начинала, меня вообще освободили от арендной платы, потому что директор рынка пошел на уступки. Также инвестор дал мне деньги на обустройство киоска".
Чтобы начать дело, Натали требовались холодильник, стол и помещения. Фритюрница у нее была. Начала работать, нашла клиентов.
"Я выиграла уже второй грант - восемь тысяч евро на развитие, перешла в большее помещение, купила печь, стала выпекать пиццу, плацынды (блюдо молдавской кухни из слоеного теста приплюснутой формы, распространенные начинки - из сыра и тыквы. - Свои), пирожки типа "Форнетти", из слоеного теста ".
Дизайн
У Натальи типичный киоск на рынке. Все, что она могла сделать, так это повесить две декорированные тарелки на стену и поставить два стола со стульями перед входом. Сейчас мужчины с рынка сделали ей стойку для оформления витрины.
Почему именно такая кухня?
В киоске можно купить чебуреки с мясом, брынзой с томатом, грибами с сыром, ассорти, а также - пиццу, пирожки из слоеного теста, плацынды. Наталья может сделать чебурек с любой начинкой, которую предложит клиент.
"Выбрала именно такой формат, потому что другого варианта пока нет. Если думать в сторону чебуреков, то, может, было бы хорошо иметь помещения для полноценного кафе, чтобы готовить еще что-то и чтобы люди могли спокойно поесть".
Какое блюдо заказывают чаще всего?
Классический чебурек с мясом.
Что попробовать только здесь?
У Наташи одни из лучших чебуреков в Одессе. Гости города приходят к ней, потому что кто рекомендует эту точку, и часто идут в восторге от такой вкуснятины.
"Мои чебуреки даже путешествуют. Приходил человек со своей коробкой, набрал чебуреков и поехал сразу в аэропорт, чтобы лететь в Израиль".
Дополнительные активности
"Это рынок, у меня каждый день здесь живые концерты. Я уже и клоун, и артист, и Гурченко, и Гундарева, и кто я только не есть, потому что у меня каждый день какое-то "кино".
Был предыдущий опыт в ресторанном деле?
Киоск на рынке с двумя столиками на фасаде назвать кафе сложно, а опыт в приготовлении чебуреков и выпечки у Натальи очень большой.
Факапы на старте
С чебуречной никаких сложностей не было.
"Если бы можно было что-то изменить, то я, конечно, хотела бы салон красоты. Я считаю, что стою на месте, а мне хочется развиваться. Пыталась научить людей готовить чебуреки. То же оборудование, то же тесто, но получается совсем иначе. Показала как жарить, показала как работать, но так как работаю я - никто не работает. Не такие люди как я - не такие чебуреки как у меня".
Совет тем, кто хочет открыть кафе
"Пусть открывает. Еще никто не закрылся. Если есть возможность сделать не просто фаст-фуд, а открыть кафе - это очень хорошее дело".
На создание домашней кондитерской по изготовлению конфет достаточно несколько тысяч долларов. Но стоит пройти курсы шоколатье, где расскажут о тонкостях дела, научат рецептам и предупредят об ошибках.
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