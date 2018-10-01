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понедельник, 08 октября 2018 11:15

Фоторамки, тремпеля и медали - переселенец создает сувениры из фанеры
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В работе используют фанеру, акриловые краски и лаки, а также фурнитуру
Фото: Предоставлено Романом Павлишиным
В день получают 8-10 заказов, стараются делать все вовремя
Все изделия компании "Эко-стиль" ручной работы
На изготовление заказа требуется около недели
Популярные сувениры - брелки с именами и с различными марками автомобилей

Чтобы делать изделия из фанеры, нужен специальный лазерный станок. Продавать сделанные товары лучше через интернет. В общем на оборудование цеха, закупку материалов и создание сайта нужно около 400 тыс. грн. Об этом Gazeta.ua рассказывает Роман Павлишин из Донецка. Он 2015-го в Кременчуге открыл свою компанию по изготовлению сувениров и декора из дерева "Эко стиль".

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"Первый год после переезда пытались понять, что к чему. Не было постоянной работы, было достаточно сложно, - рассказывает Роман, - Потом увидел в интернете объявление о грантовой программе от ПРООН. Написал бизнес-план, защитил его и получил 200 тыс. гривен. Добавил еще столько же собственных средств и открыл мастерскую по изготовлению сувениров и декора".

Самая дорогая инвестиция - специальный лазерный станок для вырезания изделий. Стоил около 10 тыс. долларов. Остальные деньги потратили на оборудование цеха, аренду и закупку фанеры, акриловой краски, лака, фурнитуры и других материалов.

Автор: Предоставлено Романом Павлишиным
  Популярные сувениры - брелки с именами и с различными марками автомобилей
Популярные сувениры - брелки с именами и с различными марками автомобилей

"Идеи для изготовления сувениров ищу в интернете, в путешествиях по другим городам. Но не всегда угадаешь, что будут больше покупать. Иногда что-то очень простое более популярно, - делится Роман, - Например, этим летом были популярны брелки для машин и брелки с именами. Мы разработали специальную стойку с крючками. Такие брелки стоили 20 грн и люди их покупали с удовольствием. Продавали в сувенирных лавках на Азовском море".

Среди ассортимента есть магниты, деревянные фоторамки, вешалки, шкатулки, подсвечники и другие изделия из фанеры. Всего более 2 тыс. предложений. Средняя стоимость рамки с индивидуальным дизайном - 500 грн, ключницы - около 300 грн.

Автор: Предоставлено Романом Павлишиным
  Самые популярные заказы - фоторамки и медальници
Самые популярные заказы - фоторамки и медальници

"Больше всего покупают рамки с именами и медальницы для спортивных наград. Каждый заказ индивидуален. Работаем по предварительному заказу, - рассказывает Роман. - После согласования макета с клиентом нужно около недели для изготовления одной фоторамки. Все детали делаем вручную".

В работе используют фанеру, акриловые краски и лаки. Покупают оптом из-за рубежа и на украинских заводах. На изготовление больших рамок и медальниц идет много фурнитуры.

"Запомнилось заказ большой фоторамки метр на метр с большим количеством фотографий. Только начинали работать и опыта было немного. Доработали рамку где-то в двенадцать ночи и повезли ее передавать автобусом. Почта уже не работала, - рассказывает Роман. - У нас такая философия, что все заказы должны прийти вовремя. Как правило, клиенты заказывают рамки к какой-то дате, юбилею или ко дню рождению".

Автор: Предоставлено Романом Павлишиным
  Стоимость именной фоторамки около 500 гривен
Стоимость именной фоторамки около 500 гривен

Продают товары через интернет. На платформе prom.ua создали сайт и на этом же ресурсе продвигают продукцию. Обслуживание стоит около 10 тысяч гривен в год. Сейчас тестируют другие источники рекламы - социальные сети и контекстную рекламу в интернете.

"Расходы на рекламу увеличились, но стало больше заказов. Сейчас каждый день поступают 8-10 заявок, - отмечает Роман. - На рекламу трачу где-то 200 долларов в месяц. Буду анализировать, из каких источников больше всего приходят люди".

В планах - развитие компании. Роман хочет взять еще одного человека, который будет помогать развивать бизнес.

Автор: Предоставлено Романом Павлишиным
  Все изделия компании "Эко-стиль" ручной работы
Все изделия компании "Эко-стиль" ручной работы

"Начинали работать вдвоем с женой и еще одним рабочим. Сейчас в штате 7 человек. Сначала пытались брать на работу только переселенцев. Затем приглашали и местных, - рассказывает Роман. - Начинаю анализировать показатели и понимаю, что выходим в минус. Больше всего расходов на заработную плату и коммунальные расходы. Да и стоимость фанеры за последние годы выросла в полтора раза. Придется поднимать цены на товар".

В Кременчуг Роман Павлишин с семьей приехал из Донецка. Там у него было 3 магазина канцтоваров. Летом также продавал сувениры на Азовском море. 2014-го выехали на собственном авто. Ничего, кроме личных вещей, не удалось вывезти.

Из оккупированных городов можно вывезти мебель и личные вещи. Стоить это будет около 15 тыс. грн. Но нужно иметь справку переселенца и лично сопровождать груз.

Автор: Анна Деревянко
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