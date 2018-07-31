Как выбрать морозильную камеру - советы специалиста

В обиход уже давно вошли морозильные камеры. Приборы популярны среди хозяек, ведь морозилки можно использовать как для длительного, так и для кратковременного хранения различных продуктов. Камеры существенно экономят время и силы женщин. Ведь теперь не нужно тратить много времени для консервирования овощей, фруктов и ягод. Кроме того, большинство продуктов в замороженном виде лучше сохраняют полезные свойства.

"В среднем морозильные камеры стоят от 4 тысяч гривен. Стоимость зависит от объема, класса энергопотребления и функций, - рассказывает Gazeta.ua продавец-консультант одного из столичных магазинов бытовой техники Роман Михайличенко. - Дешевле техника марок Hansa, Ergo, Inter. Дороже стоят морозилки BEKO, Indesit, Zanussi - около 8 тысяч гривен. Покупая камеру, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, которые специализируются на производстве холодильных установок ".

Специалист рассказывает, как правильно выбрать морозильную камеру в зависимости от собственных потребностей.

На что нужно обращать внимание при покупке морозильной камеры?

Морозилку выбирают в зависимости от помещения, где ее будут использовать и потребностей. Чем больше ее внутренний объем, тем больше продуктов можно заморозить. Морозильные камеры бывают вертикальные и горизонтальные. Первые очень похожи на холодильник. Их иногда называют морозильные шкафы. Имеют разные размеры и высоту. Укомплектованы от 3 до 8 отделений. Горизонтальные камеры называют морозильные лари. Они большие по размеру. Укомплектованы навесными корзинами и разделителем. Автор: electrolux.ua Вертикальные морозильники занимают немного места. Лучше подойдут для квартир.

Какие камеры лучше - горизонтальные или вертикальные?

Вертикальные морозильники занимают немного места. Лучше подойдут для квартир. Для семьи из 4 человек хватит камеры на 200-300 литров. С практической стороны они более удобны в использовании. Если говорить с экономической точки зрения, то лари покупать выгоднее. В них удобно хранить продукты в больших количествах. Их максимальный объем составляет более 500 литров. Такие морозилки покупают для частных домов или дач.

На корпусе камер есть английские буквы A, B, C, D, E, F, G. Что они означают?

При выборе морозильной камеры обращают внимание на ее экономичность. Все устройства разделены на классы. Самые высокие по классу машины с буквой - А, самые низкие - G. Больше всего тратят энергии устройства А-класса. Меньше - камеры класса А +++ и А ++. Покупая камеру, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, которые специализируются на производстве холодильных установок

На корпусе есть и другие отметки.

Камеры также отличаются классом заморозки. Его обозначают снежинками от одной до четырех. От степени заморозки зависит срок годности продуктов. Одна снежинка означает температуру до минус шести градусов - продукты могут храниться не более недели. Четыре снежинки - температура минус 18 градусов и выше. Срок годности продуктов - более года.

Что такое климат-контроль?

Климатический класс камеры обозначают английскими буквами Sn- N- ST- Т. Это максимально допустимая температура в помещении, где будет стоять морозильник. Модели с маркировкой С.Н. и N предназначены для среды с температурой не выше 32 градусов. Они подходят для нашего климата. Морозильные камеры с маркировкой ST и T подойдут для помещений с температурой более высокой - плюс 43 градуса. Эти устройства популярны в странах с жарким климатом. У нас таких практически не продают. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ручной или стационарный - специалист рассказал как правильно выбрать миксер Морозильные камеры нужно размораживать?

При покупке морозилки также важно определиться с системой размораживания морозильной камеры. Она может быть автоматическая NoFrost или ручная. Первая очень удобна. Камеру не нужно постоянно размораживать. Благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха, продукты равномерно охлаждаются, не обрастают льдом. На стенках камеры не образуется иней. Если камера имеет ручную систему, устройство нужно размораживать раз в год. Чтобы на стенках не намерзал лед, в морозилку следует класть сухие продукты. Морозилку выбирают в зависимости от помещения, где ее будут использовать и потребностей

Какая бывает панель управления?

Управление камерой может быть механическим или электронным. В первом температуру выставляют с помощью колесика или переключателя. В электронике температуру выставляют с помощью сенсорных кнопок. Последняя более удобна, ведь температуру можно выставить с точностью до одного градуса. Если выставлять температуру вручную - всегда есть погрешность в два-три градуса.

Какие функции, кроме названных, имеют современные морозильные камеры?

Полезная функция в камере - быстрая заморозка. Сказывается надписью Super Freeze. За считанные минуты охлаждает свежие продукты при температуре минус 32 градуса. Если возможные перебои в электроэнергии, следует выбирать морозилку с автономным сохранением холода. Чем оно выше, тем лучше. Как правило, это от 12 до 36 часов. В дорогих моделях температура может содержаться до 2 суток. Лари гораздо дольше и лучше поддерживают необходимый уровень температуры, чем шкафы. Автор: Liebherr Market Морозильные лари большие по размеру, в комплектуемые навесными корзинами и разделителем.

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От наличия тех или иных функций зависит стоимость морозилки?

Функции, о которых я говорил ранее, стандартные. Они есть у всех морозильниках независимо от бренда и стоимости. Более дорогие модели также имеют индикаторы звукового и светового типа. Такие опции сообщают, если агрегат закрыт не полностью или температура в морозилке повысилась. Для семей с детьми полезно выбрать модель с блокировкой панели управления и дверей. Съемная дверца позволит установить камеру в удобном месте. Например, чтобы дверца открывалась вправо, а не влево, ее можно просто перевесить на другую сторону. Если вы любите готовить коктейли или чай со льдом, выберите модель со встроенным ледогенератором.

Бойлер не только обеспечивает горячей водой, но и может существенно сэкономить сумму за коммунальные устройства, ведь он очень экономно расходует электроэнергию и умеет долгое время сохранять воду в резервуаре горячей. Чтобы устройство отлично выполняло свои функции, стоит тщательно подойти к выбору и установке прибора. Главное назначение бойлера - нагревать холодную воду и поддерживать ее высокую температуру.