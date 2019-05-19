Как собрать бюджетный велосипед руками: основные советы

Самостоятельно можно собрать качественный и надежный велосипед до 15 тыс грн.
Наиболее распространены три вида велосипедов: горный, дорожный и шоссейный. Gazeta.ua подскажет, как самостоятельно составить и сколько будет стоить самый популярный из всех велосипедов - горный.
Рама - от 2 до 3,5 тыс.
Качество и цена зависят от материала. Алюминиевая будет качественной и бюджетной. Лучше и легче, однако дороже будет рама из карбона - $ 400- $ 500 или около 12 тыс.
Амортизатор - от 1,5 до 2 тыс.
Он сглаживает неровности, но тормозит разгон велосипеда. Нужен для комфортной езды. Если ездить только по велодорожкам или просто ровной дороге, тогда его покупка является не обязательно.
Руль - от 600 до 1 тыс.
Лучше выбирать из сплава алюминия "6061". Чем он шире тем велосипед более маневренный.
Колеса - 2 тыс. грн. одна пара.
Для города подходят колеса на сликовий резине, то есть полностью гладкие. Если она будет "зубастая", нужно будет чаще крутить педали и тогда человек будет быстро уставать.
Покрышки - от 150 до 500 грн за штуку.
Нужна одна пара. Подороже имеют металлический ободок. Он помогает накачанным покрышкам не выступать с обеих сторон, тем самым защищает их.
Сиденья - от 100 до 400 грн.
- Если человек катается на городском велосипеде, то следует выбирать седло широкое и удобное для нескоростной езды с выпрямленной позицией спины. Если ездить на горном велосипеде, то седло и подседельный штырь должны быть прочными, чтобы выдерживать нагрузки при подъемах и спусках. Седло под шоссейный велосипед стоит подбирать индивидуально, - говорит продавец и знаток велотоваров Павел Грундас.
Пидседильний штырь - от 500 до 1,5 тыс. грн.
Регулирует высоту седла. Лучший - амортизирующий.
Педали - 200 грн за штуку.
- Для езды на городском велосипеде по шоссе или хорошей дороге, выбирайте педали для прогулок. Обувь фиксируется достаточно хорошо благодаря резиновым накладкам. Однако, они не дают развить большую скорость и часто плохо держат ногу. Для скоростной и экстремальной езды можно купить платформенные педали с большими шипами или контактные, оборудованные вспомогательной платформой, - говорит Павел Грундас.
Переключатели передач - 500 грн.
Следует выбирать вместе с перекидами.
Перекиды - 1,5 тыс.
Кассеты с большими звездами лучше покупать для местности со значительными перепадами высоты. Кассеты с малыми звездами понадобятся для стабильно высокого скорости на прямой дороге.
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Шатуны - от 500 до 900 грн.
Выбирать их нужно по принципу: маленькие передние звездочки и большие задние.
Тормоза - от 1,5 до 2 тыс. грн.
Стоит брать гидравлические. Особенно они будут подходить женщинам, через легкий в нажатии. Также, их следует выбирать, если человек планирует кататься в горной местности.
Тормозные колодки - 200 грн.
- Выбирают под тип тормозов.
Вынос - от 100 до 400 грн.
Регулирует посадку на велосипеде. Долгий вынос будет актуальным для тех, кто ездит ровными дорогами или велодорожками. Краткий увеличит маневренность велосипеда. Актуальный для езды в парках и более горной местности, - добавляет эксперт.
Цепь - от 150 до 400 грн.
Лучше выбирать с замком. В случае неисправности ее проще снять.
При покупке велосипеда не стоит забывать и о защитных аксессуары. Обязательно нужно иметь шлем, светоотражатели и при езде в темное время суток фонарик и мигалку.
Шлем - от 800 грн.
Качественный шлем стоит выбирать с полистиролом внутри. Он прекрасно амортизирует удар при неудачных приземлениях.
Фонарик - 500 грн.
Стоит покупать на USB зарядке. Такие обычно лучше освещают дорогу.
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Замок - 1000 грн.
Лучшим является U-образный велозамок. Замок такой формы очень сложно сломать.
В Украине есть производители с качественными и относительно недорогими велосипедами. К ним относятся Gt, bergamont, specialized и cannondale. У первого бренда пожизненная гарантия на раму.
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