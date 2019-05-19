Как собрать бюджетный велосипед руками: основные советы

Автор: avito.ru Детали для велосипеда

Самостоятельно можно собрать качественный и надежный велосипед до 15 тыс грн.

Наиболее распространены три вида велосипедов: горный, дорожный и шоссейный. Gazeta.ua подскажет, как самостоятельно составить и сколько будет стоить самый популярный из всех велосипедов - горный.

Рама - от 2 до 3,5 тыс.

Качество и цена зависят от материала. Алюминиевая будет качественной и бюджетной. Лучше и легче, однако дороже будет рама из карбона - $ 400- $ 500 или около 12 тыс.

Амортизатор - от 1,5 до 2 тыс.

Он сглаживает неровности, но тормозит разгон велосипеда. Нужен для комфортной езды. Если ездить только по велодорожкам или просто ровной дороге, тогда его покупка является не обязательно.

Руль - от 600 до 1 тыс.

Лучше выбирать из сплава алюминия "6061". Чем он шире тем велосипед более маневренный.

Автор: SportZOOM Руль

Колеса - 2 тыс. грн. одна пара.

Для города подходят колеса на сликовий резине, то есть полностью гладкие. Если она будет "зубастая", нужно будет чаще крутить педали и тогда человек будет быстро уставать.

Покрышки - от 150 до 500 грн за штуку.

Нужна одна пара. Подороже имеют металлический ободок. Он помогает накачанным покрышкам не выступать с обеих сторон, тем самым защищает их.

Сиденья - от 100 до 400 грн.

- Если человек катается на городском велосипеде, то следует выбирать седло широкое и удобное для нескоростной езды с выпрямленной позицией спины. Если ездить на горном велосипеде, то седло и подседельный штырь должны быть прочными, чтобы выдерживать нагрузки при подъемах и спусках. Седло под шоссейный велосипед стоит подбирать индивидуально, - говорит продавец и знаток велотоваров Павел Грундас.

Автор: ExtremStyle Типы сидений

Пидседильний штырь - от 500 до 1,5 тыс. грн.

Регулирует высоту седла. Лучший - амортизирующий.

Педали - 200 грн за штуку.

- Для езды на городском велосипеде по шоссе или хорошей дороге, выбирайте педали для прогулок. Обувь фиксируется достаточно хорошо благодаря резиновым накладкам. Однако, они не дают развить большую скорость и часто плохо держат ногу. Для скоростной и экстремальной езды можно купить платформенные педали с большими шипами или контактные, оборудованные вспомогательной платформой, - говорит Павел Грундас.

Переключатели передач - 500 грн.

Следует выбирать вместе с перекидами.

Автор: Виды велосипедов Переключатели передач

Перекиды - 1,5 тыс.

Кассеты с большими звездами лучше покупать для местности со значительными перепадами высоты. Кассеты с малыми звездами понадобятся для стабильно высокого скорости на прямой дороге.

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Шатуны - от 500 до 900 грн.

Выбирать их нужно по принципу: маленькие передние звездочки и большие задние.

Тормоза - от 1,5 до 2 тыс. грн.

Стоит брать гидравлические. Особенно они будут подходить женщинам, через легкий в нажатии. Также, их следует выбирать, если человек планирует кататься в горной местности.

Тормозные колодки - 200 грн.

- Выбирают под тип тормозов.

Автор: velo44.ru Тормозные колодки

Вынос - от 100 до 400 грн.

Регулирует посадку на велосипеде. Долгий вынос будет актуальным для тех, кто ездит ровными дорогами или велодорожками. Краткий увеличит маневренность велосипеда. Актуальный для езды в парках и более горной местности, - добавляет эксперт.

Цепь - от 150 до 400 грн.

Лучше выбирать с замком. В случае неисправности ее проще снять.

При покупке велосипеда не стоит забывать и о защитных аксессуары. Обязательно нужно иметь шлем, светоотражатели и при езде в темное время суток фонарик и мигалку.

Шлем - от 800 грн.

Качественный шлем стоит выбирать с полистиролом внутри. Он прекрасно амортизирует удар при неудачных приземлениях.

Автор: Velosale Шлем

Фонарик - 500 грн.

Стоит покупать на USB зарядке. Такие обычно лучше освещают дорогу.

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Замок - 1000 грн.

Лучшим является U-образный велозамок. Замок такой формы очень сложно сломать.

В Украине есть производители с качественными и относительно недорогими велосипедами. К ним относятся Gt, bergamont, specialized и cannondale. У первого бренда пожизненная гарантия на раму.