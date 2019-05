Неземная скорость: показали тест 5G интернета

В США сотрудник компании Verizon Джордж Коронес с помощью смартфона Samsung Galaxy S10 5G измерил скорость 5G-интернета.

Так, на видео становится видно, что скорость интернета составляет более 1000 Мбит/с. Однако первые тестирования 5G в американских местах оказались далеки от совершенства, сообщает издание Mashable.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Украине появится 5G

По словам журналистов, в Чикаго, где тестировали Galaxy S10, еще в апреле было довольно сложно найти зону с покрытием 5G. Кроме этого, тогда скорость загрузки составляла около 400 Мбит / с.

This is 5G on the brand new Samsung Galaxy S10 5G in front of my hotel. It's crazy the difference a month makes. #FirstToRealTime pic.twitter.com/Syxc7HGrqn