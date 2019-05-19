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воскресенье, 19 мая 2019 15:28

Неземная скорость: показали тест 5G интернета

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Неземная скорость: показали тест 5G интернета
Показали тест 5G интернета Фото: From-UA

В США сотрудник компании Verizon Джордж Коронес с помощью смартфона Samsung Galaxy S10 5G измерил скорость 5G-интернета.

Так, на видео становится видно, что скорость интернета составляет более 1000 Мбит/с. Однако первые тестирования 5G в американских местах оказались далеки от совершенства, сообщает издание Mashable.

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По словам журналистов, в Чикаго, где тестировали Galaxy S10, еще в апреле было довольно сложно найти зону с покрытием 5G. Кроме этого, тогда скорость загрузки составляла около 400 Мбит / с.

Несмотря на это, компания Verizon планирует в течение этого года запустить 5G в 20 американских городах.

В Южной Корее компания SK Telecom запустила первую коммерческую сеть 5G, которую протестовала на прототипе Galaxy S10. Кроме этого, еще два сотовых оператора KT и LG Uplus также запустили оборудования и отправили первые 5G-сигналы.

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