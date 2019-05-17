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пятница, 17 мая 2019 12:12

Рассказали о главных особенностях Xiaomi Mi Band 4

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Рассказали о главных особенностях Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 Фото: enot.in.ua

Новый Xiaomi Mi Band 4 получит поддержку Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 135 мАч вместо 110 мАч.

Фотографии устройства появились в сети. Становится видно, что они взяты из инструкции по эксплуатации.

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Так, в фитнес-браслете изменят дизайн кнопки. Он будет распознавать шесть видов физической активности: ходьбу, бег, плавание и другие. Также он будет поддерживать работу с голосовым ассистентом. Благодаря этому можно управлять домашними приборами экосистемы Xiaomi Miija.

Изменятся и настройки музыки. Теперь, при проигрывании композиции на экране браслета будет отображаться композиция, кнопки для переключения треков, регулировка громкости и прекращение или возобновление воспроизведения.

Компания Xiaomi раскрыла название своего нового флагманского смартфона, который выпустят под брендом Redmi. Вопреки ранее опубликованной информации, гаджет название не Redmi 855, а K20. Буква К означает Killer.

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