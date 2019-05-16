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четверг, 16 мая 2019 13:41

Компанию Huawei внесли в "черный список"

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Компанию Huawei внесли в &quot;черный список&quot;
США запрещают Huawei покупать детали американских компаний без разрешения американского правительства. Фото: из открытых источников

Министерство торговли США внесло Huawei в так называемый "список объектов" (Entity List). Эта китайская компания является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования.

Этот список также неофициально называют "черным", сообщает Reuters.

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Таким образом, США запрещают Huawei покупать детали американских компаний без разрешения американского правительства.

Это касается также 70 филиалов компании.

Компания Google запускает линейку бюджетных смартфонов бренда Pixel. Pixel 3a и Pixel 3a XL вдвое меньше, чем модель Pixel 3.

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16
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