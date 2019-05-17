В Украине разрабатывают альтернативу опасному миномету "Молот"

В Украине разрабатывают новый 120-мм миномет "Бучарда". Фото: "Апостроф".

В Украине разрабатывают новый 120-мм миномет "Бучарда". Он имеет значительное преимущество над минометом "Молот", с которым с 2016-го произошло несколько, в том числе и летальных инцидентов.

Разрабатывает миномет Старокраматорский машиностроительный завод, передает "Апостроф".

В отличие от "Молота", новый миномет является самостоятельным продуктом, а не копией советского. В частности, из "Бучарда" можно вести стрельбу на 360 градусов, не вынимая оружие из плиты.

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Миномет не боится морозов, ведь на нем установлены механизмы, которые не замерзают.

Все материалы ствола миномета украинского производства.

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