Украина разрабатывает 4 типа новых спутников

Украина разрабатывает четыре типа новых спутников Фото:ua.112.ua

Украинская космическая отрасль освоит спутники дистанционного зондирования Земли нового поколения.

Сегодня ведущее предприятие Государственного космического агентства - КБ "Южное" одновременно ведет работу над 4 спутниками. Кроме этого, они планируют освоить производство аппаратов ДЗЗ нового поколения, сообщает UBR.

Так, активно создают научный спутник "Микросат". 2015-го предприятие начало работы над аппаратом "Сич-2-1". Он является модификацией спутника "Сич-2".

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2017-го начали работу над спутниковой платформой Yuzhsat. На ее базе создают микроспутник Yuzhsat-1.

Кроме этого, предприятие впервые занялось производством спутников связи типа "Лыбидь", который ГКАУ 2009-го заказала канадская компания MDA. Тогда они наняли для его изготовления российскую компанию "Информационные спутниковые системы".

"Сейчас на предприятии закончили эскизное проектирование и приступили к конструкторской документации спутниковой платформы, соответствующей уровню и размерам спутника связи "Лыбидь", - сообщает генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

8 лет назад на орбиту Украина запустила спутник "Сич-2". Он является малогабаритным космическим аппаратом. Предназначен для наблюдения поверхности Земли в оптическом и среднем инфракрасном диапазонах.