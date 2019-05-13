Во Львове придумали новую машину для обслуживания бронетехники

Новая бронированная ремонтно-эвакуационная машина "Зубр" от Львовского бронетанкового завода / скрин

Львовский бронетанковый завод разработал новую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) "Зубр".

БРЭМ создан для технического сопровождения танковых подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает Defense Express.

"Он разработан ЛБТЗ в 2018 году. Сейчас организуется проведение его определяющих ведомственных испытаний. Возможно к концу этого года он будет допущено в эксплуатацию в ВСУ", - сообщил главный инженер завода Герман Сметанин.

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На базе Львовского государственного авиационно-ремонтного завода планируют модернизировать самолеты МиГ. С 2020-го Украина хочет начать работы по модернизации с участием иностранных партнеров.