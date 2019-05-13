Детали до космических ракет печатать на 3D-принтере

КБ "Южное" осваивает печать деталей ракет на 3D-принтере / фото: yuzhnoye.com

Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" осваивает технологию 3D-печати металлом сложных деталей к ракетно-космической техники.

Эта технология способна заменить классические производственные процессы - литье, штамповка, сварка, фрезеровка и т.д, сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"С помощью селективного лазерного плавления мы уже сейчас начинаем создавать первые уникальные сложнопрофильных изделия для ракетно-космической техники без использования механической обработки и дорогих оснасток", - рассказали на госпредприятии.

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Процесс "печати" изделий заключается в последовательном послойном расплавлении порошкового материала с помощью мощного лазерного излучения, пояснили в бюро.

"Аддитивные технологии открывают перед нами новые возможности, которые позволяют создавать металлические изделия с высокой точностью и плотностью", - рассказали в госпредприятии о преимуществах новой технологии.

Реактивные снаряды крупных калибров восстанавливает для ВСУ ГП НПО "Павлоградский химический завод". Предприятие также производит новое топливо для корректируемых ракет отечественного комплекса "Ольха".