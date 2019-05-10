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пятница, 10 мая 2019 09:58

В Украине будут модернизировать МиГ-29 вместе с иностранцами

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В Украине будут модернизировать МиГ-29 вместе с иностранцами
С 2020 года Украина хочет модернизировать МиГ-29 при участии иностранных партнеров. Фото: flickr.com

На базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода планируют модернизировать самолеты МиГ. С 2020-го Украина хочет начать работы по модернизации при участии иностранных партнеров.

"Я хочу обратить внимание на 2 важные вещи: мы не только ремонтируем наши самолеты. Мы научились проводить модернизацию нашими комплектующими. Между тем, вышли на финишный этап договоренностей с партнерами, чтобы на базе завода проводилась полная модернизация самолетов типа МиГ", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время визита на львовское предприятие.

Недавняя модернизация самолета была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса на базе ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". В результате обновления были усовершенствованы возможности самолета касательно нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбового вооружения с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

На самолете установлены системы VOR, ILS, DME - бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять международные полеты.

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В январе Укроборонпром подписал меморандум о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems Ltd, уже имеющий опыт по модернизации самолетов МиГ-29. В начале 2000-х она участвовала в работах по модернизации румынского парка этих истребителей и вместе с другими компаниями представила MiG-29 Sniper, который совершил первый полет 5 мая 2000-го, сообщили на сайте mil.in.ua

Среди нового оборудования было установлено

• новый модульный многоканальный компьютер (MMRC)

• Mil-Bus 1553B

• модернизирована западная авионика

• заменены системы связи (новые радиостанции)

• навигационная система (интегрированная LINS / GPS)

• система идентификации (транспондер)

• заменены аналоговые индикаторы на дисплеи

• станция предупреждения об облучении

• новая система HOTAS (руки на дроссели и палки)

• новый АЦП (компьютер с воздушными данными)

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Дата
10
мая

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